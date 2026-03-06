Zelensky escapou a 11 tentativas de assassinato e admite que raramente vê os filhos: "É perigoso"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Volodymyr Zelensky escapou a pelo menos 11 tentativas de assassinato por parte dos russos e sabe que a sua presença, onde quer que seja, pode representar um perigo. Por isso o presidente ucraniano raramente vê a mulher e os filhos, conforme admitiu num podcast do jornal britânico 'The Independent'.



Volodymyr Zelensky com a mulher, Olena Zelenska AP

"As nossas crianças estão na escola, estudam e precisam de ir correr rápido para os abrigos", explicou Zelensky. "Têm de o fazer. Não importa onde estudam, na capital ou perto da linha da frente, porque os mísseis não escolhem o local para onde vão. Simplesmente trazem destruição... É por isso que todas as nossas crianças estão em perigo."

O presidente ucraniano não passa muito tempo com a mulher, Olena Zelenska, ou com os filhos, Kyrylo, de 13 anos, e Oleksandra, de 21, porque "é perigoso". Vivem num local secreto, tal como Zelensky, que sabe que é um alvo que Vladimir Putin gostaria de eliminar. Os seus movimentos são intensamente vigiados por parte dos serviços de secretos russos, que terão sido responsáveis por pelo menos 11 tentativas de assassinato já contabilizadas contra o líder ucraniano.

Zelensky, que recusou propostas de exílio dos Estados Unidos, não promove visitas a fábricas ou aquartelamentos militares, mesmo que sejam subterrâneos, pois sabe que pode colocar em perigo quem é visitado. "E acontece o mesmo com a minha família."

Eleições

Depois de quatro anos de guerra, Zelensky aparenta um ar abatido, cansado. É o líder de um país que está a ser governado sob a lei marcial, que o impede de convocar eleições. Mas, quando tudo isto acabar, será que Zelensky vai candidatar-se a um novo mandato? "Não tenho a certeza. Em primeiro lugar, porque não se pode ser o presidente que toda a gente adora. Compreendo isso. Tudo bem… É uma pena! E não quero ser o presidente que concorre às eleições sabendo que vai ficar em último, depois utilizar recursos administrativos para a sua campanha...”

A decisão de avançar dependerá da família. "É uma das decisões mais importantes dependerá da minha família." E que dizem a mulher e os filhos sobre o assunto? "Dizem ‘não'..."

Recorde-se que Volodymyr Zelensky era ator, um humorista de profissão sem qualquer ligação política, estrela de uma série de televisão de grande sucesso no país, que se tornou presidente da Ucrânia em 2019, depois de um discurso anticorrupção, inflamado e com palavrões pelo meio, se tornar viral. Foi eleito com 73,2% dos votos.

Em 2022 aconteceu a invasão russa e desde então tem estado embrenhado nesta guerra, multiplicando-se em contactos internacionais para angariar apoio militar e financeiro, expulsar os russos e devolver a paz ao seu país.

