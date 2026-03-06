Irão: Sobe para 217 número de mortos em ataques israelitas no Líbano

As sucessivas ondas de ataques de Israel têm visado sobretudo áreas da periferia sul da capital, Beirute, bastião do Hezbollah.

Pelo menos 217 pessoas foram mortas e 798 ficaram feridas na sequência dos ataques israelitas ao Líbano desde o início do conflito com o Irão, no sábado, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde libanês.



Ataques israelitas a sul de Beirute AP

Um balanço anterior do ministério, publicado na quinta-feira à noite, registava 123 mortos e 683 feridos.

O Líbano foi arrastado na segunda-feira para a guerra regional com o Irão, quando o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah lançou um ataque contra Israel, que respondeu com uma campanha de ataques massivos.

As sucessivas ondas de ataques de Israel têm visado sobretudo áreas da periferia sul da capital, Beirute, bastião do Hezbollah.

Os residentes dos subúrbios do sul de Beirute e do sul do país fugiram em massa após o exército israelita ter emitido ordens de retirada sem precedentes.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, alertou que o Líbano está a aproximar-se de um “desastre humanitário” com a deslocação em massa da população libanesa devido aos ataques das forças israelitas no país.

“Poderá haver consequências sem precedentes desta deslocação no plano humanitário e político", disse o primeiro-ministro ao corpo diplomático.

O Exército israelita anunciou esta sexta-feira que realizou de manhã ataques aéreos contra um centro de comando do Hezbollah e uma instalação de armazenamento de drones no Líbano.

Segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), além dos ataques aéreos contra Dayhe e Haret Hreik foram também reportados ataques perto de Baalbek, no leste do país, e em cidades do sul como Touline e Srifa. Israel tinha alertado para a retirada da população de duas zonas no sul de Beirute.

Em resposta a estes ataques, o Hezbollah emitiu um "aviso urgente" em hebraico aos israelitas, para que se retirassem de localidades situadas a menos de cinco quilómetros da fronteira libanesa.

O movimento xiita justifica esse aviso com o envio para essa zona do norte de Israel "de veículos militares e veículos blindados de transporte de tropas".

Na segunda-feira, o Hezbollah (Partido de Deus), apoiado pelo Irão, lançou foguetes de artilharia contra Israel numa ação contra os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

As forças de Israel continuam a realizar ataques quase diários no sul do Líbano e a manter tropas na região.

Segundo os serviços de emergência libaneses, registaram-se pelo menos 123 mortos e 683 feridos no Líbano, além de dezenas de milhares de deslocados desde segunda-feira.