Turkish Airlines suspende voos para Angola até novembro face à subida do combustível

Devido ao aumento dos preços do combustível, ligado ao contexto geopolítico no Médio Oriente

A Turkish Airlines vai suspender os voos para Angola entre 3 de maio e 25 de novembro devido ao aumento dos preços do combustível, ligado ao contexto geopolítico no Médio Oriente, anunciou a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).



Turkish Airlines toma medidas devido ao aumento do preço dos combustíveis AP

Num comunicado datado de 27 de abril, a ANAC informa ter recebido no mesmo dia a notificação oficial da transportadora turca, que justifica a decisão com "fatores externos à operação", garantindo que tem caráter temporário e que está acompanhar a evolução das condições operacionais "com vista à retoma dos voos logo que as circunstâncias o permitam".

O documento refere ainda que as relações entre a Turkish Airlines e as autoridades angolanas decorrem "num quadro de elevada cooperação institucional", incluindo processos em curso relacionados com a regularização e repatriamento de receitas, "no âmbito dos mecanismos institucionais competentes".

A ANAC refere que está a acompanhar a evolução desta situação "no quadro das suas competências de regulação e supervisão do setor".

Com a saída da Turkish Airlines, mantêm-se a operar voos para Luanda companhias internacionais como a TAP Air Portugal, a Air France, a Lufthansa, a Royal Air Maroc, a Ethiopian Airlines, a Qatar Airways, a Airlink e a South African Airways, a par da transportadora nacional TAAG.

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