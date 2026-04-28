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Turkish Airlines suspende voos para Angola até novembro face à subida do combustível

Lusa 10:42
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Devido ao aumento dos preços do combustível, ligado ao contexto geopolítico no Médio Oriente

A Turkish Airlines vai suspender os voos para Angola entre 3 de maio e 25 de novembro devido ao aumento dos preços do combustível, ligado ao contexto geopolítico no Médio Oriente, anunciou a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Turkish Airlines toma medidas devido ao aumento do preço dos combustíveis
Turkish Airlines toma medidas devido ao aumento do preço dos combustíveis AP

Num comunicado datado de 27 de abril, a ANAC informa ter recebido no mesmo dia a notificação oficial da transportadora turca, que justifica a decisão com "fatores externos à operação", garantindo que tem caráter temporário e que está acompanhar a evolução das condições operacionais "com vista à retoma dos voos logo que as circunstâncias o permitam".

O documento refere ainda que as relações entre a Turkish Airlines e as autoridades angolanas decorrem "num quadro de elevada cooperação institucional", incluindo processos em curso relacionados com a regularização e repatriamento de receitas, "no âmbito dos mecanismos institucionais competentes".

A ANAC refere que está a acompanhar a evolução desta situação "no quadro das suas competências de regulação e supervisão do setor".

Com a saída da Turkish Airlines, mantêm-se a operar voos para Luanda companhias internacionais como a TAP Air Portugal, a Air France, a Lufthansa, a Royal Air Maroc, a Ethiopian Airlines, a Qatar Airways, a Airlink e a South African Airways, a par da transportadora nacional TAAG.

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