Zelensky desmente ataque a residência de Putin: "Típicas mentiras russas"

Volodymyr Zelensky negou perentoriamente que a Ucrânia tenha atacado uma das residências de Vladimir Putin, na Rússia. O presidente da Ucrânia garantiu nas redes sociais que a acusação do governo de Moscovo não passa de uma estratégia para "minar" as negociações de paz.

"A Rússia está novamente a utilizar declarações perigosas para minar todas as conquistas dos nossos esforços diplomáticos conjuntos com a equipa do Presidente Trump. Continuamos a trabalhar juntos para aproximar a paz. Esta suposta história do 'ataque à residência' é uma completa invenção destinada a justificar ataques adicionais contra a Ucrânia, incluindo Kiev, bem como a própria recusa da Rússia em tomar as medidas necessárias para pôr fim à guerra. Típicas mentiras russas. Além disso, os russos já atacaram Kiev no passado, incluindo o edifício do Gabinete de Ministros", explicou Zelensky na rede social 'X'.

"A Ucrânia não toma medidas que possam minar a diplomacia. Pelo contrário, a Rússia toma sempre estas medidas. Esta é uma das muitas diferenças entre nós. É crucial que o mundo não se cale agora. Não podemos permitir que a Rússia prejudique o trabalho para alcançar uma paz duradoura", avisou ainda o líder ucraniano.

Recorde-se que Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia garantiu segunda-feira que a Ucrânia lançou um ataque utilizando 91 veículos aéreos não tripulados sobre uma das residências de Putin, na região de Novgorod. Donald Trump falou do assunto, dizendo ter sido informado pelo próprio Putin sobre o sucedido.

Lavrov não disse se o presidente russo se encontrava no local durante o alegado ataque.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 29, 2025