As pessoas acima de tudo. Sempre

Tenho a esperança de que um desses efeitos da esmagadora vitória do Presidente Eleito seja o de podermos voltar a debater, de uma forma racional e com razoabilidade, as soluções técnicas e políticas para os graves problemas do País que já existiam antes destas intempéries, mas que foram seriamente agravados com a eclosão das mesmas.

A passada noite de 8 para 9 de fevereiro tinha tudo para ser um tempo de alegria.

Moderada, claro, porque a vida já há muito me ensinou que é melhor nunca ter expectativas muito elevadas. E, para além disso, também não podiam ser esquecidas as tragédias causadas pelas intempéries que haviam assolado o país (e que se continuaram a abater sobre nós – uns mais do que outros, reconheça-se) e cujos efeitos devastadores ainda irão persistir por mais algum tempo. Muito tempo, mesmo.

Aliás, infelizmente, para muita gente (demasiada gente) a vida não voltará mais a ser a mesma.

Todavia, havia mesmo razões para algum contentamento.

De facto, apesar de todas as agruras, com excepção de muito poucas freguesias, os portugueses e as portuguesas com capacidade eleitoral acorreram em grande número às mesas de voto e mais de 2/3 (dois terços) desses eleitores e eleitoras repudiaram clara e esmagadoramente o projecto político do asqueroso e repugnante racista e xenófobo, que, vomitando ódio e intolerância sempre que abre a boca, se atreveu a afirmar que Portugal precisava de três Salazares.

E António José Seguro tornou-se o político português eleito com o maior número de votos.

E essa votação esmagadora a favor da Decência, da Democracia, do Estado de Direito, dos Direitos Humanos Universais e da preservação do regime político estabelecido na Constituição da República de 1976, por muito que Luís Montenegro não o queira aceitar – e isso ficou patente no desastrado discurso que proferiu nessa noite -, vai surtir efeitos.

O que é vital que aconteça porque estas tempestades irão afectar-nos com uma cada vez maior frequência/regularidade e, muito provavelmente, com uma crescente intensidade destruidora.

Não há, pois, mais tempo para a incompetência e para a demagogia dos aldrabões e fala-barato como André Ventura e outros como ele (e que não são apenas os militantes do Chega).

E penso que isso se tornou perfeitamente perceptível para essa grande maioria dos portugueses e portuguesas. Daí que tantos e tantas tenham acorrido a votar apesar das condições atmosféricas adversas, e que tantos e tantas tenham votado em António José Seguro.

Na verdade, estou seriamente convicto que, ao sustentar, com o seu habitual atrevimento alarve, que o país precisava de três Salazares (assumindo-se, portanto, como defensor desse ditador fascista e mostrando que a miséria do Estado Novo é o modelo de sociedade que deseja para Portugal) e ao autoproclamar-se como o novo líder de toda a Direita portuguesa, André Ventura cometeu um erro crasso. Ou dois.

Efectivamente, por um lado, porque, consabidamente, ele não é, de todo, o verdadeiro líder de toda a Direita nacional, e, por outro, porque abandonou o conforto fácil de quem só critica e anunciou qual é o modelo de organização política e social que deseja ver instalado no país.

E, por muito zangados com o regime democrático que possam estar os portugueses e as portuguesas - que estão mesmo, tendo demasiadas boas e justificadas razões para o estar -, é inegável que a vida para as pessoas normais é incomparavelmente melhor com a actual Democracia constitucional do que alguma vez o foi durante o tempo do moral e materialmente corrupto Estado Novo.

Mesmo com a paulatina e sistemática destruição do Estado Social que a generalidade da população tem vindo a sofrer nas duas últimas décadas.

Já agora, quero clarificar que, pese embora outros e outras estejam em bem pior situação do que a minha, eu sou um desses zangados.

Lamentavelmente, perto de um terço dos portugueses e portuguesas com capacidade eleitoral não são democratas.

Não digo que aqueles e aquelas que votaram em André Ventura são fascistas – esses serão talvez uns 10% desses e dessas votantes (porque sempre houve fascistas em Portugal, apenas não tinham a coragem de o afirmar publicamente como agora fazem) -, mas, ao votar num candidato que só sabe espalhar o ódio, fomentar o racismo, a xenofobia e a intolerância, e que tão abertamente defende a violência e propõe como solução para o país voltarmos ao tempo do Estado Novo, essas pessoas não são de todo defensores da Democracia e do Estado de Direito.

E não podem queixar-se quando assim são qualificados, isto é, de totalitários e anti-democratas.

Vale-lhes a circunstância de, ao contrário dessas pessoas, a maioria da população portuguesa não ser adepta daquele ideário de ódio e intolerância que os e as votantes de André Ventura aceitam de tão bom grado.

Com António José Seguro na Presidência da República é expectável antecipar que a ideia de que as pessoas estão sempre em primeiro lugar (e não os números) voltará a ter primazia na acção política daqueles e daquelas a quem foi delegada a condução do destino nacional.

Contudo e pedindo indulgência para uma nota pessoal, nesse dia 8 de fevereiro, essa alegria não eufórica foi perturbada pela notícia triste e para mim totalmente inesperada, do falecimento de Noémia Simões de Ariztia, uma das dirigentes da Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória (NAM).

Lutadora anti-fascista e activista do movimento estudantil anti-salazarista na década de 60 do século XX, porque, como ela costumava dizer, considerava intolerável e inaceitável que o regime se atrevesse a querer estabelecer a maneira como ela tinha de se comportar, e o que podia (e o que não podia) pensar, dizer, ler e fazer, e até a forma como se podia (e não podia) vestir, foi perseguida pela PIDE e, como tantos outros e tantas outras da sua geração, acabou por se exilar, só regressando a Portugal depois do 25 de Abril.

Com naturalidade, tornou-se membro do NAM e era, à data do seu falecimento membro da Direcção dessa Associação Cívica que tem por objectivo preservar a memória histórica da luta pela Liberdade, pela Democracia e pelas liberdades individuais.

E, quem tiver curiosidade, poderá encontrar no Google e em várias redes sociais uma descrição mais detalhada da vida desta grande mulher, que na antiga Jugoslávia, onde também estudou, conheceu o amor da sua vida, o pintor chileno Pancho Ariztía, com quem se casou, e que em Paris foi secretária de Pablo Neruda.

Repito, há muito de pessoal – de emoção pessoal - na menção deste óbito de um ser humano tão terno, alegre e tolerante como era a minha Amiga Noémia.

Mas há também a necessidade de não deixar desaparecer o que foi a vida e a história de pessoas como ela.

Necessidade imperiosa face aos horríveis tempos – tanto a nível nacional como em termos internacionais – que estamos a viver.

Porém, parafraseando a letra de uma das “Canções Heróicas” de Fernando Lopes Graça, o que vale para quem a conheceu, Noémia Simões de Ariztia continuará ao nosso lado na luta pela Liberdade, pela Democracia e pelas liberdades individuais, pelo Estado de Direito e pelos Direitos Humanos Universais.