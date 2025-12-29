Zelensky pediu a Trump garantias de segurança para a Ucrânia durante "30 a 50 anos"

Presidente ucraniano avança que Donald Trump concordou em dar garantias de segurança à Ucrânia por 15 anos. Zelensky vai mais longe e pede que essas garantias durem entre 30 a 50 anos. Plano para revitalizar a economia ucraniana, após quase quatro anos de guerra, está "quase finalizado", diz.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ao homólogo norte-americano, Donald Trump, que considerasse a possibilidade de os Estados Unidos fornecerem garantias de segurança à Ucrânia, por um período entre 30 a 50 anos. O anúncio foi feito por Volodymyr Zelensky aos jornalistas, após ter estado reunido com Donald Trump em Mar-a-Lago para discutir um acordo de paz para a Ucrânia.



Zelensky e Trump discutem plano de paz e garantias de segurança para a Ucrânia Foto AP/Alex Brandon

Segundo o líder ucraniano, Trump terá prometido "pensar" na proposta, escreve a agência de notícias Bloomberg. Para já, Zelensky assegura que Kiev irá receber "definitivamente" garantias de segurança dos Estados Unidos, mas por um período mais curto. A proposta acordada, por enquanto, com Trump prevê 15 anos de garantias de segurança norte-americanas, após ser assinado um acordo de paz que ponha fim à invasão russa que dura desde 2022. Esse é um ponto que está já "100% acordado", garantiu.

"O plano de paz de 20 pontos foi acordado a 90% e as garantias de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia foram acordadas a 100%", disse Zelensky aos jornalistas, após ter sido recebido no resort privado de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, onde o líder norte-americano está a passar férias. "As garantias de segurança dos EUA, da Europa e da Ucrânia estão praticamente acordadas. A dimensão militar está 100% acordada".

No domingo, o presidente dos Estados Unidos garantiu que o plano de paz para a Ucrânia está "muito perto da fase final das negociações" e que "vai haver um acordo de segurança" e que esse será "um acordo forte". Sem adiantar quaisquer pormenores, disse apenas que a União Europeia (UE) está "muito envolvida" nessas negociações e terá um papel importante nas garantias de segurança à Ucrânia.

Por outro lado, Zelensky referiu que o plano para revitalizar a economia ucraniana, após quase quatro anos de guerra, está "quase finalizado". Nesse ponto, a UE terá também um papel importante, em conjunto com os Estados Unidos. Embora não tenham participado presencialmente no encontro entre Trump e Zelensky, os líderes europeus foram informados pelos dois presidentes sobre as negociações em curso no encontro em Mar-a-Lago e saudaram os progressos alcançados.

A próxima ronda de negociações com os Estados Unidos deverá realizar-se em janeiro, em Kiev, avançou ainda Zelensky. Nessa nova ronda, o presidente ucraniano conta que seja finalizada um acordo de paz. "Levamos a sério a realização de todas as reuniões em janeiro. E depois haverá uma reunião, de uma forma ou de outra, com a Rússia", disse.