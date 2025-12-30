Ucrânia e Rússia trocaram um total de cinco mil prisioneiros desde janeiro

No âmbito dos acordos alcançados durante as negociações de Istambul.

A Rússia e a Ucrânia trocaram desde o início do ano cerca de 2.500 prisioneiros de guerra de cada lado, no âmbito dos acordos alcançados durante as negociações de Istambul, indicaram esta terça-feira as autoridades russas.



Rússia entregou os corpos de 12 mil soldados ucranianos mortos em combate. AP

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Glazunin, em entrevista ao jornal Izvestia, disse que a Rússia repatriou 2.300 soldados e 170 civis.

A Rússia entregou também os corpos de 12 mil soldados ucranianos mortos em combate.

Além dos prisioneiros de guerra, desde o princípio do ano, as autoridades ucranianas entregaram a Moscovo 200 corpos de militares russos.

Na mesma entrevista, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que as negociações iniciadas em Istambul devem continuar apesar de ter acusado Kiev de não ter respondido "a uma série de iniciativas russas" que não foram especificadas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.