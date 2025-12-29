Ucrânia: Macron anuncia reunião dos aliados de Kiev no início de janeiro

No domingo, o Trump anunciou que Rússia e Ucrânia concordaram negociar através de um grupo de trabalho, formado pelos seus principais colaboradores, para finalizar um acordo de paz "nas próximas semanas".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta segunda-feira uma reunião dos aliados da Ucrânia, em Paris, no início de janeiro, para discutir garantias de segurança para Kiev, no âmbito de um acordo de paz com a Rússia.



Macron reúne-se com aliados de Kiev para discutir acordo de paz entre Rússia e Ucrânia AP Photo/Christophe Ena, File

"Vamos reunir os países da Coligação dos Dispostos em Paris, no início de janeiro, para finalizar as contribuições concretas de cada país", escreveu Macron na rede social Facebook.

Isto depois do líder francês se ter reunido anteriormente com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo norte-americano, Donald Trump, além de vários outros líderes europeus.

"Estamos a progredir nas garantias de segurança que serão fundamentais para a construção de uma paz justa e duradoura", afirmou Macron, que também teve uma reunião privada com Zelensky.

No domingo, o Presidente norte-americano anunciou que Rússia e Ucrânia concordaram negociar através de um grupo de trabalho, formado pelos seus principais colaboradores, para finalizar um acordo de paz "nas próximas semanas".

"A Ucrânia vai contribuir com algumas pessoas muito boas que estavam a almoçar hoje", disse em conferência de imprensa Trump, que numa ligação telefónica anterior com o Presidente russo, Vladimir Putin, obteve a aceitação do Kremlin para esta mediação.

Trump falava aos jornalistas após um encontro com Zelensky, na sua residência de férias na Florida.

Zelensky afirmou na conferência de imprensa que espera que este grupo trabalho permita ter "decisões em janeiro" sobre seis documentos que deveriam solucionar os diferendos sobre o cessar-fogo, as garantias de segurança para Kiev por parte da NATO e o futuro das regiões orientais ucranianas ocupadas pela Rússia do Donbass.

O Presidente ucraniano apresentou esta semana uma nova versão do plano, reformulada após duras negociações exigidas por Kiev, que considerou a primeira versão muito próxima das exigências russas.

O novo documento abandona duas exigências fundamentais do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região de Donetsk, que faz parte de Donbass, e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.

Em comunicado, o Kremlin indicou que Putin "concordou com a proposta norte-americana para resolver a situação na Ucrânia através da criação de grupos de trabalho", com um deles a tratar "da dimensão da segurança" e outro "das questões económicas".

O Presidente dos Estados Unidos disse que foram feitos "numerosos progressos" para "acabar com a guerra".

"Estamos cada vez mais perto, talvez até muito perto" de um acordo sobre o Donbass, acrescentou Trump.

Um novo encontro nos Estados Unidos, mas envolvendo também dirigentes europeus, está previsto para janeiro, declarou, por sua vez, Volodymyr Zelensky.

Rússia e Ucrânia estão em guerra há quase quatro anos, depois de as tropas russas terem invadido território ucraniano.