Xi puxa as orelhas a Trudeau em público. A resposta: "No Canadá acreditamos no diálogo livre"

O presidente da China, Xi Jinping, criticou o primeiro-ministro canadadiano, Justin Trudeau, por alegadas fugas de informação sobre o conteúdo do encontro dos dois à porta fechada. O momento - uma rara demonstração pública de desagrado e frustração do líder chinês - foi captado pelos jornalistas no encontro do G20, na quarta-feira.