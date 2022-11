Visita de António Costa a Israel gera confusão

A embaixada de Israel e o gabinete do primeiro-ministro discutiram uma ida de António Costa àquele país. Mas uma possível visita oficial, que gerou um equívoco no governo israelita, não está para breve.

Um encontro entre o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, e membros do gabinete do primeiro-ministro António Costa, gerou um equívoco em Israel. Na conversa em que esteve presente o assessor diplomático de Costa foi discutida a possibilidade de uma visita oficial àquele país, tendo sido mesmo postas em cima da mesa algumas datas. A informação que seguiu desse encontro para as autoridades israelitas levou, contudo, a uma confusão.