O papel branco é uma arma (na China)

Em 2019 foram proibidas palavras de ordem nas manifestações de Hong Kong. Três anos depois, jovens saem às ruas com papéis brancos erguidos.

Durante a vaga de protestos que assolou Hong Kong em 2020 um pequeno grupo de jovens levantou uma folha em branco em sinal de protesto. Dois anos depois, são centenas as pessoas que mostram papéis em branco para protestar as políticas de Xi Jinping e as medidas contra covid-19. Os protestos, por vezes violentos, ganharam o nome da "revolta A4", em referência ao tamanho da folha de papel.