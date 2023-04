Vulcão russo entra em erupção e deixa aldeias debaixo de cinza

Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção, esta terça-feira. Na península de Kamchatka, no leste da Rússia, há agora várias povoações cobertas de cinza vulcânica e foi também emitido um alerta para a aviação, devido à enorme nuvem de cinzas que se estende por centenas de quilómetros.





O Shiveluch entrou em erupção pouco depois da meia-noite e atingiu um crescendo seis horas mais tarde. A área afetada pela nuvem vulcânica é agora de 108 mil quilómetros quadrados, segundo o estudo geofísico feito pela Academia Russa de Ciências.Além das cinzas, a lava também está a derreter a neve e levou as autoridades a emitir um aviso para a possibilidade de fluxos de lama que podem afetar uma autoestrada nas proximidades. As povoações mais próximas têm já uma camada de cinza que chega aos 8,5 centímetros, a maior dos últimos 60 anos, refere a Reuters."As cinzas atingiram os 20 km de altura, com a nuvem a deslocar-se para oeste e uma queda muito forte de cinzas nas aldeias próximas", referiu o diretor do estudo geofísico do Kamchatka, Danila Chebrov. "O vulcão estava a preparar-se para isto há, pelo menos, um ano... e o processo continua, apesar de agora ter acalmado um pouco", acrescentou.Para o especialista, o vulcão deve agora acalmar, embora não seja de excluir que mais cinzas sejam expelidas. Já a lava não deve atingir as aldeias próximas, estimou Chebrov.Perante a erupção, que continua ativa mais de 15 horas depois, algumas escolas foram encerradas e os habitantes mais próximos do vulcão foram aconselhados a ficar dentro de casa. Já para a aviação foi emitido um alerta de que "a atividade atual pode afetar os voos internacionais e de baixa altitude".A península de Kamchatka, que se precipita para o Oceano Pacífico a nordeste do Japão, tem cerca de 300.000 habitantes. O vulcão Shiveluch é um dos maiores e mais ativos do país.