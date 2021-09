Cumbre Vieja: O pior cenário seria uma catástrofe

O Cumbre Vieja está em erupção e este vulcão das Canárias é geologicamente instável. O colapso da montanha poderia provocar um tsunami no Atlântico, com a Madeira e os Açores em risco. Os cientistas garantem que, nas condições atuais, é um cenário altamente improvável. Mas estão atentos.

A erupção do Cumbre Vieja, na ilha de Palma, Canárias, continua a ser notícia em todo o mundo. Há 50 anos adormecido, o sistema vulcânico da ilha despertou este mês, a lava começou a jorrar de uma das crateras e depressa atingiu zonas povoadas, deslocando-se lentamente para o mar. A destruição continua e existem receios de que a formação de uma nuvem de gases tóxicos assim que a lava, a mais de 1000ºC, entre em contacto com a água salgada possa trazer novos perigos. Mas há uma ameaça ainda mais crítica que paira no horizonte: uma derrocada poderia causar um enorme tsunami no Atlântico. "É um cenário bastante improvável, mas não se pode excluir…", assume Ricardo Ramalho, geólogo e professor nas universidades de Cardiff e Lisboa.

Os estudos divulgados por dois investigadores britânicos (Steven N. Ward e Simon Day) em 2001, depois reproduzidos quatro anos depois num documentário da BBC ("Megatsunami, a onda da destruição"), traçaram um cenário apocalíptico: toda a vertente Sudoeste da ilha está em risco de se precipitar para o mar. No cenário mais radical, essa enorme derrocada lançaria um bloco de cerca de 500 quilómetros cúbicos para a água, provocando um tsunami gigantesco que varreria todo o Atlântico. Portugal está na linha de mira desta onda imparável.

Os números apurados pelo modelo de Ward e Simon são aterrorizadores: 10 minutos depois da derrocada, as ilhas mais ocidentais das Canárias seriam atingidas por uma parede de água com 400 a 600 metros de altura; em menos de uma hora, a costa ocidental de África sofreria o impacto de vagas com 50 a 100 metros; nas horas seguintes o continente americano veria chegar ondas que poderiam variar em altura entre os 10 e os 20 metros. O arquipélago da Madeira seria varrido por uma vaga com 50 a 100 metros de altura e, cerca de três horas depois do colapso, o território continental português enfrentaria a ameaça de um tsunami de 10 metros.