Indonésia. Erupção de Monte Merapi faz pelo menos onze mortos

As equipas de resgate encontraram onze corpos de alpinistas mortos após a erupção do vulcão Monte Merapi, no oeste de Sumatra, uma ilha indonésia, no domingo. Vinte e duas pessoas continuam desaparecidas, doze delas alpinistas.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O porta-voz da agência de resgate local, Jodi Haryawan, avançou que as operações foram afetadas por pequenas erupções esporádicas mas que vão continuar apesar de ainda existirem riscos: "Quando ficou mais seguro, continuaram as buscas".Esta segunda-feira já foram evacuados 49 alpinistas e muitas estão agora a receber tratamento porque apresentam queimaduras.O Monte Merapi é um vulcão ativo que entrou em erupção no domingo, espalhando cinzas vulcânicas por muitas aldeias e criando nuvens de fumo a mais de três mil metros de altura que bloquearam a luz do Sol. A zona é normalmente muito procurada por alpinistas e amantes de caminhadas, que acabaram por ficar encurralados pelas cinzas e muitos feridos.As duas rotas que levam os visitantes até ao cimo do vulcão foram encerradas após a erupção. Os moradores das aldeias mais próximas foram aconselhados a permanecerem a pelo menos três quilómetros da cratera porque o risco de uma segunda erupção mantém-se elevado e foram distribuídas máscaras e óculos para que se possam proteger, referiu Ahmad Rifandi, funcionário do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos da Indonésia.Cerca de 1 400 pessoas vivem nas encostas do Monte Merapi e as aldeias mais próximas ficam a uma distância de cerca de cinco quilómetros do pico.No sábado tinham começado a subir o vulcão 75 pessoas e as autoridades estima que cerca de 22 ainda estejam desaparecidas. A equipa de resgate conta com 160 policias e militares que continuam à procura dos desaparecidos, com ou sem vida.O nível de alerta na região mantém-se no terceiro mais alto de quatro existentes e as autoridades continuam a monitorizar a atividade do vulcão depois de nas últimas semanas ter sido detetada uma atividade crescente. O Monte Merapi encontra-se entre os 120 vulcões mais ativos da Indonésia e as suas perturbações sísmicas devem-se à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.