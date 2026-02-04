Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 20:13

Táxis voadores impressionam no Singapore Airshow

No Singapore Airshow, realizado bienalmente, são apresentadas aeronaves elétricas que podem funcionar como táxis aéreos, num contexto de previsões para o futuro da mobilidade urbana.

