Ventos do super tufão Mangkhut têm mais força que os do furacão Florence. Milhares de pessoas foram deslocadas para abrigos temporários.

As autoridades das Filipinas evacuaram mais áreas e lançaram avisos aos 5,2 milhões de pessoas que podem ser afectadas pelo super tufão Mangkhut. O tufão está a fazer-se sentir no país com ventos de velocidade até 205 quilómetros por hora e com rajadas que podem chegar aos 255 quilómetros por hora, e chuvas intensas.



Mais de 9 mil pessoas foram movidas para abrigos temporários. Espera-se que o tufão arrase zonas onde é criado milho e arroz, nas províncias de Cagayan e Isabela. Veja vídeos da zona de Cagayan:





"Peço às pessoas que acatem os conselhos das autoridades. Permaneçam dentro de casa", pediu Francis Tolentino, o coordenador da resposta às catástrofes das Filipinas.Manuel Mamba, o governador de Cagayan, espera grandes danos nas infraestruturas e colheitas. "Da última vez que tivemos um super tufão, mais de 14 mil casas foram completamente destruídas e cerca de 40 mil ficaram parcialmente destruídas", relatou.As aulas foram suspensas em várias províncias filipinas e há equipas de emergência médica, militar e de protecção civil preparadas para responder. Cerca de 5 mil pessoas estão presas em vários portos.Os ventos do super tufão Mangkhut são mais fortes que os do furacão Florence, que está a afectar os Estados Unidos durante os próximos dias.