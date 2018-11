O produtor cinematográfico, Harvey Weinstein, está a ser acusado por uma actriz e ex-modelo polaca que diz que o homem a assediou sexualmente quando esta tinha 16 anos. A mulher, que não foi identificada, junta-se assim ao coro de mais de 70 mulheres que acusaram o produtor de abusos sexuais.





A mulher diz que Harvey Weinstein a assediou em 2002, na sua casa em Nova Iorque, nos EUA. A jovem, à altura, tinha 16 anos, segundo a BBC.