O procurador de Nova Iorque deixou cair um das seis acusações contra Harvey Weinstein, o ex-produtor de cinema acusado de múltiplos crimes de abuso sexual. A decisão foi divulgada esta quinta-feira no tribunal da cidade.

O júri encarregado do caso decidiu não considerar todas as alegações feitas por Lucia Evans, uma das três mulheres que estão a acusar Weinstein, de 66 anos. Ainda não foram relevadas as razões que motivaram esta decisão pela parte do júri, mas pode estar relacionado com o facto de a acusação ter encontrado mensagens que indicavam que a relação que esta mantinha com o produtor era sexual e consentida. Os textos estavam num antigo computador de uma empresa onde Evans trabalhou, de acordo com com o The New York Post.

Numa história publicada pelos jornais The New York Times e The New Yorker há um ano e um dia, Evans contou que a antiga figura proeminente de Hollywood forçou-a a fazer-lhe sexo oral no seu escritório em Tribeca durante uma reunião em 2004. Na altura, esta tinha 21 anos.

Benjamin Brafman, advogado do arguido, defende que Evans mentiu ao grande júri durante o seu testemunho em tribunal.

As restantes queixas contra Weinstein mantêm-se: uma de violação de uma mulher (que não se quis identificar) em 2013 no quarto de hotel do produtor e outra de forçar uma actriz a um acto sexual em 2006. Apesar de mais de 75 mulheres terem acusado publicamente o co-fundador da The Weinstein Company, o caso criminal envolvia apenas estas três acusações - agora duas.

O produtor declarou-se "inocente" e foi estabelecida uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 868.467 euros), segundo a NBC Chicago.



A polícia de Nova Iorque, que coordenou o caso, disse num comunicado que permanece "totalmente confiante no caso que construiu contra o Sr. Weinstein. As provas mostram que o caso criminal contra ele é forte".

A advogada de Lucia Evans também já se pronunciou sobre a decisão do júri: "Deixem-me ser clara: a decisão de desconsiderar a acusação de abuso sexual feita pela minha cliente não diz nada sobre a inocência ou culpabilidade de Harvey Weinstein, tal como não reflecte nada na alegação consistente da Lucia de que ela foi sexualmente abusada por ele", disse. "Apenas fala imenso sobre o departamento de procuradoria de Manhattan e a forma terrível como lidaram com o caso da minha cliente", reforçou.