Em conversa com jornalistas no Festival de Cinema de San Sebastian, Judi Dench defendeu publicamente o actor Kevin Spacey. A actriz, que se refere ao artista como um "grande amigo", desaprova que este seja afastado do cinema devido às acusações de assédio sexual, principalmente dos filmes que já gravou. "Ele é um actor maravilhoso. E foi um conforto inestimável para mim", referiu Dench, de 83 anos, lembrando o tempo em que ambos contracenaram juntos no filme The Shipping News (2001), gravado após a morte do marido desta.

Judi Dench estaria a aludir ao facto de Spacey ter sido substituído por Christopher Plummer no filme All The Money In The World de Ridley Scott.

"Não posso aprovar, de modo algum, que - independentemente do que ele fez - comecem a afastá-lo de filmes. É suposto voltarmos atrás na história e começarmos a excluir toda a gente que se comportou mal, quebrou a lei ou cometeu algum tipo de ofensa?", exclamou indignada a actriz, alegando que tal estabeleceria um mau precedente na indústria.

Apesar da sua posição sobre Spacey, a artista não é indiferente ao movimento #MeToo. "É escandaloso, mas é difícil quando muitas das pessoas envolvidas são tuas amigas. Sou leal para com elas e, ao mesmo tempo, sinto-me chocada com o que aconteceu a tantas jovens actrizes, que não tinham maneira de fugir", disse na altura.



As autoridades de Los Angeles decidiram não seguir com as acusações de um caso de abuso sexual de 1992 contra Spacey por causa do período de prescrição. Contudo, as outras acusações contra o actor mantêm-se, incluindo três alegações que estão a ser investigadas pela polícia de Londres.