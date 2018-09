Funcionárias da cadeia de restaurantes do McDonald’s em dez cidades nos Estados Unidos anunciaram uma greve no próximo dia 18 de Setembro, em protesto contra os constantes episódios de assédio sexual de que são alvo. Trata-se da primeira greve laboral em empresas norte-americanas desde o início do movimento #MeToo, um ano depois de terem sido lançadas acusações sobre o produtor Harvey Weinstein.

O caso foi revelado pela publicação online Vox, que refere que, pelo menos, dez mulheres apresentaram, no passado mês de Maio, queixas de assédio sexual contra restaurantes do McDonald’s. Devido aos episódios constantes de assédio sexual por parte de chefes, as trabalhadoras organizam agora uma paralisação em conjunto com outras associações.

As mulheres envolvidas pedem que a empresa tome medidas sérias sobre os supervisores destas por se sentirem ignoradas e castigadas. As denúncias incluem chefes que pedem relações sexuais e se exibem no local de trabalho, além de melhores salários na indústria de fast food.