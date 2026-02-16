Veneno que matou Navalny é "200 vezes mais potente do que a morfina": os efeitos da epibatidina

Cinco países europeus garantiram este fim de semana que Alexei Navalny foi envenenado numa colónia penal russa na Sibéria, há dois anos, depois de terem sido encontrados vestígios de epibatidina - uma toxina letal proveniente da rã-flecha - em amostras do corpo do dissidente russo. Numa conferência de imprensa em Munique, onde apareceu ao lado dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Países Baixos, a viúva não hesitou em apontar o dedo ao governo de Vladimir Putin. Mas o que é a epibatidina?



Navalny morreu há dois anos numa colónia penal russa AP

Trata-se de uma substância altamente tóxica, que pode ser isolada a partir da pele da rã-flecha, uma espécie que vive nas florestas tropicais da América do Sul e cujo veneno as comunidades indígenas usavam para matar animais, com zarabatanas. Daí o seu nome.

Segundo Jill Johnson, uma especialista em toxicologia ouvida pela BBC, esta toxina é "200 vezes mais potente do que a morfina", e pode ser produzida em laboratório. As rãs-flecha em cativeiro não a produzem, pelo que a epibatidina não pode ser encontrada naturalmente na Rússia, conforme explicaram os 'aliados' na conferência de imprensa do último sábado.

A substância já foi investigada como possível analgésico, mas os estudos foram abandonados uma vez que não pode ser usada clinicamente por ser demasiado tóxica.

Jill Johnson explica que, quando entra no organismo, a epibatidina estimula excessivamente os recetores nervosos e pode causar espasmos musculares, paralisia, convulsões, diminuição da frequência cardíaca, insuficiência respiratória e, por fim, a morte. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Johann Wadephul, disse que as vítimas deste veneno são deixadas a "sufocar em agonia".

Trata-se de uma substância muito rara. As rãs-flecha, acrescenta a mesma especialista, produzem-na ao ingerirem os alimentos certos para produzir alcaloides — um tipo de composto orgânico — que, por sua vez, produzem epibatidina, acumulando-a na pele. Se a dieta do animal mudar, as reservas de epibatidina esgotar-se-ão. "Encontrar uma rã-flecha selvagem no lugar certo, a comer exatamente o alimento necessário para produzir os alcaloides certos, é quase impossível... quase", disse Johnson. "Trata-se de um método incrivelmente raro de envenenamento humano. Os únicos outros casos de envenenamento por epibatidina que conheço foram realizados em laboratório e não foram fatais."

A Rússia continua a defender de Navalny morreu, aos 47 anos, de causas naturais. A porta-voz do Kremlin, citada pela agência de notícias estatal Tass, considerou "todas as conversas e declarações uma campanha destinada a desviar a atenção dos problemas urgentes do Ocidente".