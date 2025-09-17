Análises independentes apontam que Alexei Navalny terá morrido por envenenamento, diz viúva

Em fevereiro de 2024 terão sido enviadas amostras biológicas de Navalny para laboratórios de dois países que concluíram que o opositor russo "foi morto, ou seja, envenenado".

Dois testes de laboratório, realizados de forma independente, terão confirmado que o opositor russo Alexei Navalny morreu por envenenamento. Quem o afirma é a viúva Yulia Navalnaya, que culpa o presidente russo, Vladimir Putin, pela morte do marido.



"Em fevereiro de 2024, conseguimos obter e transferir com segurança amostras biológicas de Alexei para o estrangeiro. Laboratórios de dois países diferentes concluíram independentemente: Alexei foi morto, ou seja, envenenado", disse Yulia num vídeo publicado no Youtube sem apresentar mais provas. "Exijo que os laboratórios que realizaram as análises publiquem os seus resultados."

No mesmo vídeo, a viúva mostrou ainda fotografias da cela onde se encontrava Alexei Navalny, lembrou alguns detalhes da última carta do marido e falou sobre os seus últimos dias preso. Além disso, criticou a falta de reação das autoridades, aquando os primeiros relatos de mal-estar de Navalny.

"Tenho a certeza que Vladimir Putin é responsável pela morte do meu marido, Alexei Navalny", acrescentou.

Navalny, cumpria uma pena de 19 anos de prisão numa colónia penal no Ártico por "extremismo" e fraude, quando morreu subitamente em fevereiro de 2024 durante uma caminhada. O principal opositor russo estava detido desde 2021- ano em que decidiu regressar da Alemanha, mesmo depois de as autoridades alemãs terem apontado para a possibilidade de ser envenenado.