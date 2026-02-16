Comboio descarrila após avalanche nos Alpes suíços

Pelo menos 30 pessoas foram retiradas do local pelas autoridades.

Um comboio descarrilou esta segunda-feira nos Alpes suíços, na sequência de uma avalanche. Não há até ao momento informação sobre eventuais vítimas, sabendo-se apenas que pelo menos 30 pessoas foram retiradas do local pelas autoridades.



Alpes suíços Getty Images

De acordo com a imprensa suíça, as estimativas apontam para que cerca de 80 pessoas seguissem a bordo do comboio. O acidente ocorreu na região de Valais por volta das 7h00 locais (menos uma hora em Portugal continental).

Os serviços de emergência encontram-se neste momento no local, assistidos por duas ambulâncias e um helicóptero, relata o site 20 Minuten. A zona encontra-se interditada pelas autoridades e a circulação na linha onde o acidente ocorreu está suspensa.

As autorides deverão, nas próximas horas, avançar novas informações quanto às circunstâncias do acidente e potenciais vítimas.