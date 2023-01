Vanuatu atingido por forte sismo. Emitido alerta de tsunami

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter (que vai até dez) fez-se sentir em Vanuatu, um país insular na Oceânia.







REUTERS/Edgar Su

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos vanuatu sismo

Segundo a agência Reuters, o epicentro foi a 40 quilómetros da cidade de Port-Olry, a uma profundidade de dez quilómetros.Foi emitido um alerta de tsunami. "As ondas tsunami que podem chegar a 0,3 ou 1 metro acima do nível das águas são possíveis em algumas zonas costeiras de Vanuatu", indicou o centro de alerta de tsunamis do Pacífico.Port Olry fica numa ilha que não aquela onde se situa a capital, Porto Vila. Aqui, vivem cerca de 51 mil pessoas.Em 2015, a capital sofreu grande destruição devido à passagem do ciclone Pam.