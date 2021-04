Universidade de Oxford suspende ensaio pediátrico da vacina da AstraZeneca

Estudo com 300 voluntários entre os 6 e os 17 anos foi interrompido por falta de informações do regulador britânico sobre uma relação entre a vacina e a formação de tromboembolismos em adultos.

A Universidade de Oxford interrompeu esta terça-feira os ensaios clínicos da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 em jovens e adolescentes enquanto espera por mais informações do regulador do Reino Unido sobre uma relação entre a vacina e a formação de tromboembolismos em adultos.







Vacina AstraZeneca Reuters

Segundo o Wall Street Journal , a universidade está à espera de mais informações da Agência de Medicamentos britânica (MHRA), antes de administrar mais doses de vacinas a crianças e adolescentes num ensaio clínico pediátrico, iniciado em fevereiro, onde estão 300 voluntários e que passa por avaliar a resposta imunitária em crianças entre os 6 e os 17 anos.À BBC, o diretor do Oxford Vaccine Group, que desenvolveu a vacina com a AstraZeneca, Andrew Pollard, disse que não havia preocupações de segurança com os testes, mas era necessário aguardar por mais informações por parte da MHRA.A Agência Europeia do Medicamento está também a analisar relatórios sobre uma ligação entre uma forma rara de coágulos sanguíneos no cérebro, conhecida como trombose venosa cerebral (CVST), em pessoas vacinadas, e deverá anunciar os resultados esta quarta ou quinta-feira.

Até ao momento já foram registados 30 casos de tromboembolismos no Reino Unido, que resultaram em sete mortes.

Por enquanto, o Governo britânico garante que a vacina é "segura, eficaz e já salvou milhares de vidas" no Reino Unido, tendo o primeiro-ministro, Boris Johnson, reiterado hoje o seu apoio ao fármaco desenvolvido por investigadores da Universidade de Oxford.

"O que as pessoas deveriam fazer é olhar para o que a MHRA diz, o nosso regulador independente. É por isso que os temos, é por isso que eles são independentes. O conselho que eles dão às pessoas é: continuem a ir, receba a sua vacina, receba a segunda vacina", disse, durante uma visita à fábrica da AstraZeneca em Macclesfield, no norte de Inglaterra.