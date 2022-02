União Europeia prepara-se para a guerra entre a Ucrânia e Rússia

A União Europeia (UE) está a preparar-se para quaisquer movimentações da Rússia para destabilizar a Ucrânia. Porém, uma fonte de Bruxelas adiantou à agência Reuters que não consegue prever o que o regime russo pretende fazer.



As conversações dos Estados Unidos com a Rússia "não estão a adiantar muito" mas o diálogo com Vladimir Putin mantém-se aberto através dos líderes alemão, Olaf Scholz, que se reúne amanhã com o presidente russo, e francês, Emmanuel Macron, que falou no sábado com Putin.



Bruxelas está a procurar alternativas de energia caso a Rússia corte as vendas à Europa. Afinal, 40% do gás que abastece a Europa vem da Rússia, pelo que o bloco está em conversações com o Qatar e a Noruega para providenciar um maior abastecimento. Além disso, o bloco está a preparar-se para a chegada de refugiados caso a Rússia invada a Ucrânia.