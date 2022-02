Vladimir Putin exige que Bolsonaro faça cinco testes à covid-19

O encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin em Moscovo está marcado para a próxima quarta-feira. Em primeiro lugar, está prevista uma reunião com o auxílio de intérpretes e em seguida um almoço com a presença de membros da comissão.



O presidente russo fez saber, no início de fevereiro, que iria exigir a Bolsonaro e à sua comitiva que realizassem pelo menos cinco testes PCR de despiste à covid-19, antes do encontro. Todas as pessoas que viagem com o presidente brasileiro devem apresentar três testes negativos antes do voo, um deles na véspera do embarque. As pessoas que vão ter contacto direto com Vladimir Putin devem realizar ainda mais dois testes, um deles horas antes do encontro, avança a BBC. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não responde se Bolsonaro vai aceder a este pedido.



Esta visita, em plena tensão Rússia-Ucrânia, onde se envolvem os EUA e a NATO, não foi bem vista pelos norte-americanos, aliados militar extra-NATO do Brasil. A Rússia destacou 100 mil tropas para as fronteiras com a Ucrânia, pairando no ar uma ameaça de invasão, que o Kremlin desmente publicamente. Em causa a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). Por outro lado, os americanos já enviaram mais de três mil soldados para as sedes da NATO na Roménia e na Polónia, vizinhos da Ucrânia. Os norte-americanos estão preocupados com a possibilidade da visita de Jair Bolsonaro à Rússia passar a imagem para o resto do mundo de indiferença, por parte do Brasil, a ameaças de invasão a outros países.