Ucrânia insiste em querer integrar NATO apesar da ameaça da Rússia

Um ataque da Rússia à Ucrânia parece cada vez mais iminente. Esta segunda-feira, o porta-voz do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy frisou que a Ucrânia quer juntar-se à União Europeia e à NATO – sendo que este último desejo vai contra a vontade de Vladimir Putin, que exige à Aliança Atlântica, sem sucesso, que nunca integre a Ucrânia.



Thibault Camus/Pool via REUTERS

"Isto está não só refletido na Constituição, mas também tem o total consentimento das autoridades e sociedade", afirmou o porta-voz Sergii Nykyforov.

Apesar da chamada telefónica entre Joe Biden e Vladimir Putin, o Kremlin considerou que as relações entre Moscovo e Washington estavam "no chão", devido às objeções do Ocidente sobre os exercícios militares que a Rússia está a conduzir junto às fronteiras com a Ucrânia.

Este domingo, os EUA avisaram que a Rússia podia enviar a Ucrânia a qualquer momento e criar um pretexto surpresa para um ataque. A Reuters indica que algumas fontes deram quarta-feira como o dia mais provável de invasão. Perante estas crenças, o governo de Joe Biden também prometeu defender "cada polegada" de território da NATO.

"Não podemos prever perfeitamente o dia, mas temos dito há algum tempo que estamos nessa janela", avisou Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Washington prometeu continuar a partilhar informações para impedir que Moscovo crie uma operação de "falsa bandeira" que sirva de pretexto para um ataque.

A Rússia juntou mais de 100 mil soldados junto à Ucrânia mas tem negado quaisquer planos de invadir o país, acusado o Ocidente de "histeria".

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que existem canais para o diálogo e apontou como positiva a chamada telefónica entre Vladimir Putin e Biden. "Os chefes de Estado encontram-se a dialogar, há diálogo noutras frentes. É positivo porque sabemos que há poucos anos havia diálogo zero, nem havia quaisquer contactos. Mas no resto, infelizmente, nas relações bilaterais só podemos falar de coisas negativas. Estamos num ponto muito, muito baixo. [As relações bilaterais] Estão mesmo no chão", lamentou.

Caças e navios junto à fronteira da Ucrânia

Segundo a agência noticiosa Reuters, a Rússia colocou caças Sukhoi Su-30 numa patrulha junto à fronteira entre este país e a Bielorrússia. Também vai enviar navios armados com mísseis cruzeiro e supersónicos para os mares Negro e Mediterrâneo.

No Mar Negro, mais de 30 navios começaram os exercícios de treino perto da Crimeia, anexada à Ucrânia em 2014.

Ao mesmo tempo, mais de 30 helicópteros de transporte e de ataque estão a cumprir exercícios no sul da Rússia.

Até agora, a Ucrânia recebeu quase 1.500 toneladas de munições entregues por aliados em 17 voos.

Chanceler alemão em Kiev

O chanceler alemão Olaf Scholz vai visitar Kiev, na Ucrânia, esta segunda-feira. Encaminha-se para Moscovo na terça-feira, para falar com Vladimir Putin. Antes, pediu à Rússia para aliviar as tensões e avisou do perigo de sanções caso haja uma invasão à Ucrânia.

A Rússia quer garantias da NATO e dos Estados Unidos em como vão bloquear a entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica, não instalar mísseis junto à fronteira da Rússia e reduzir as infraestruturas da NATO na Europa aos níveis de 1997.

Para Washington, muitas destas propostas não são aceitáveis, mas apelou ao diálogo da Rússia com os EUA e com os aliados europeus.

Entretanto, vários países – entre eles Portugal – apelaram à saída dos seus cidadãos da Ucrânia.