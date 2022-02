Portugal com capacidade de responder a pedidos da NATO em sete dias

O Ministério da Defesa assume que Portugal está disponível para auxiliar em qualquer manobra da NATO para a qual seja requisitado. E o exército garante uma mobilização das suas tropas em menos de uma semana, num caso de emergência.



Portugal faz parte da NATO Response Force (NRF), uma uma força conjunta multinacional de elevada prontidão capaz de assegurar uma resposta militar rápida a uma crise emergente, como aquela que se adivinha na Ucrânia.



De acordo com declarações prestadas pelo Governo à SÁBADO, a estrutura da NRF contempla a Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) com uma prontidão de até 7 dias, o que quer dizer que Portugal deve estar capaz de dar uma resposta às requisições feitas pela NATO em menos de uma semana.