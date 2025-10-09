Trump sugere que Espanha deveria ser expulsa da NATO

Presidente dos EUA defende que o país deve aumentar os seus gastos com a defesa o quanto antes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu esta quinta-feira a expulsão de Espanha da NATO caso o país não se comprometa o quanto antes em aumentar os gastos com defesa, num valor equivalente a 5% do PIB.
Alexander Stubb e Donald TrumpAP Photo/Alex Brandon
"Talvez devêssemos expulsá-los da NATO", disse numa conferência de imprensa na Casa Branca, após uma reunião bilateral com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb.
A pergunta que desencadeou esta resposta foi até relacionada com a Finlândia. Um jornalista perguntou se em caso de ataque os Estados Unidos se comprometiam a defender o país nórdico. Donald Trump disse prontamente que sim, mas a sua resposta prolongou-se até à questão espanhola.
Em declarações aos jornalistas, o republicano lembrou ainda que na reunião da NATO, que ocorreu em junho deste ano em Haia, os 32 aliados se comprometeram a elevar os gastos com a defesa de 2% para 5%. O problema é que, atualmente, nenhum país da aliança atlântica gasta 5% do PIB em defesa. Quanto muito, a Polónia deverá gastar pouco mais que 4%.
Na altura, o norte-americano chegou até a considerar que Espanha é o "problema" da NATO e ameaçou aplicar tarifas ao país, caso este não investisse mais em defesa.
"Acho terrível o que Espanha fez. Vamos negociar com eles e vão pagar o dobro. Vamos obrigá-los a pagar. Espanha quer uma viagem grátis e eu vou obrigá-la a pagar de outra forma", disse Donald Trump em conferência de imprensa no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico.
