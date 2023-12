Ucrânia: Scholz diz que guerra pode durar até 2025 e garante apoio da Alemanha

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse este sábado que a guerra na Ucrânia pode durar até 2025 e assegurou que continuará a ser dado apoio àquele país, que poderá mesmo vir a aumentar.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Esta guerra, provavelmente, não terminará tão cedo quanto gostaríamos", assinalou Scholz, durante um discurso no congresso do Partido Social Democrata, que começou sexta-feira, em Belrim. Assim, o governante disse que é necessário continuar a apoiar a Ucrânia "este ano, no próximo e no seguinte".Apesar de admitir que esta ajuda representa "um grande desafio financeiro" para o país, comprometeu-se a continuar a apoiar a Ucrânia na defesa contra a Rússia, com meios financeiros e armas.Scholz lembrou que a Alemanha é o segundo país que mais contribui para o apoio à Ucrânia, atrás dos Estados Unidos. "Se outros estados vacilarem, a nossa contribuição poderá ter que ser ainda maior", vincou.A coligação dos sociais-democratas, verdes e liberais, liderada por Scholz, depara-se com uma crise orçamental, depois de uma decisão do Tribunal Constitucional, que gerou um buraco de 17.000 milhões de euros no Orçamento para 2024.Contudo, Scholz assegurou que o apoio à Ucrânia não vai sofrer cortes.