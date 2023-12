Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Trata-se de um "sinal claro de esperança" para estes países, aponta presidente do Conselho Europeu.

Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Conselho Europeu decide abrir negociações de adesão com Ucrânia e Moldova

O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à União Europeia (UE) com a Ucrânia e a Moldova, anunciou o presidente da instituição, falando num "sinal claro de esperança" para estes países.







REUTERS/Yves Herman//File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Charles Michel deu a notícia depois da cimeira, o que significa que foi ultrapassado o bloqueio que a Hungria tencionava impor há semanas. A Hungria decidiu ficar de fora da votação, de acordo com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán.Para Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, trata-se de "uma vitória para a Ucrânia, uma vitória para toda a Europa, uma vitória que motiva, inspira e fortalece".À Geórgia, também foi dado estatuto de candidato à adesão à UE, e também foi dado um avanço à adesão da Bósnia, que no entanto ainda tem vários objetivos a cumprir.No Facebook, Orbán considerou esta uma má decisão. À Reuters, diplomatas europeus afirmaram que Orbán não estava na sala da cimeira mas sabia e concordou que outros líderes votassem na sua ausência.