Trump recebe Zelensky na Florida e diz que desta vez Putin está a falar a sério sobre a paz

Encontro estava marcado para as 18h deste domingo. Na reunião deverão ser discutidas as garantias de segurança que Zelensky exige.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo norte-americano, Donald Trump estão este domingo reunidos em Mar-a-Lago, na Florida, para discutirem o plano de paz e as garantias de segurança para a Ucrânia.



Zelensky e Trump reúnem-se em Mar-a-Lago para discutir garantias de segurança AP Photo/Alex Brandon

Em declarações aos jornalistas, à chegada, Zelensky começou por garantir que 90% do plano de paz de 20 pontos já está fechado e que resta serem discutidos os pontos mais difíceis, nomeadamente os aspetos territoriais. Já Trump disse acreditar que desta vez o presidente russo, Vladimir Putin, está a falar a sério sobre a paz. "Precisamos de chegar a um acordo, precisamos concluir isto. Acho que ambos os presidentes querem chegar a um acordo."

Donald Trump acredita, assim, que as negociações de paz estão numa fase final. "Ou isto vai acabar, ou vai prolongar-se por muito tempo e vão morrer mais milhões de pessoas. Ninguém quer isso."

O encontro estava previsto acontecer às 18h deste domingo. Antes dos líderes se encontrarem, Donald Trump anunciou através da rede social Truth Social que teve uma conversa "muito produtiva" com o homólogo russo, Vladimir Putin.

"Acabei de ter uma conversa telefónica muito boa e produtiva com o presidente Putin, da Rússia", escreveu Trump na plataforma.

O Kremlin também confirmou a chamada entre ambos os líderes.

Em atualização