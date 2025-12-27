Ucrânia com novo escândalo de corrupção: em causa suborno em troca de votos

Investigadores ainda tentaram revistar os escritórios das comissões parlamentares, em Kiev, mas foram impedidos pelas forças de segurança.

A Agência Anticorrupção da Ucrânia (NABU) acusou este sábado (27) vários deputados de aceitarem subornos em troca de votos no Parlamento e de tentarem invadir gabinetes do governo em Kiev.



Ucrânia com novo escândalo de corrupção Gabinete Presidencial da Ucrânia/picture-alliance/dpa/AP Images

"Após uma operação encoberta, a NABU e a SAP descobriram um grupo organizado que incluía deputados em exercício", anunciou a agência anticorrupção na rede social Telegram. "Segundo a investigação, os membros do grupo recebiam sistematicamente benefícios ilegais pelo voto na Assembleia Suprema da Ucrânia."

A denúncia foi feita a partir da rede social Telegram. Na mesma mensagem, a agência adiantou que investigadores ainda tentaram revistar os escritórios das comissões parlamentares em Kiev, mas que foram impedidos pelas forças de segurança. "Obstruir ações investigativas constitui uma violação direta da lei", alertou a NABU. Apesar disso, a agência não esclareceu se foram feitas detenções.

Este novo escândalo de corrupção surge um dia antes do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky se reunir com o homólogo norte-americano, Donald Trump, na Flórida - onde será discutido o plano de paz para colocar fim à guerra com a Rússia.

A presidência ucraniana já havia sido destabilizada por escândalos de corrupção que envolviam o desvio de quase 100 milhões de dólares (84 milhões de euros) no setor da energia - episódio este que envolvia um aliado próximo de Zelensky, que está agora foragido. Este cenário levou até à demissão do ministro da Justiça e da ministra da Energia, além do chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

Há muitos anos que a Ucrânia é assolada por escândalos de corrupção - um cenário que complica também a entrada do país na União Europeia. Desde o início da invasão russa, em 2022, que já foram divulgados vários casos, inclusive um que aconteceu dentro do setor militar e de defesa.

Embora a Ucrânia possua uma agência anticorrupção - a NABU - e uma procuradoria especializada anticorrupção - a SAP - estes casos raramente resultam em condenações.