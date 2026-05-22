Tulsi Gabbard demite-se do cargo de diretora dos serviços secretos norte-americanos

O motivo por detrás da decisão é o estado de saúde do marido que "luta contra o cancro", explica Gabbard na sua carta de resignação.

É a quarta responsável da administração Trump a sair durante o segundo mandato de Trump, depois de Kristi Noem, Pam Bondi e Lori Chavez-DeRemer. “Infelizmente, tenho de apresentar a minha demissão, com efeitos a partir de 30 de junho de 2026”, escreveu Gabbard na sua carta de demissão, que publicou na rede social X. “O meu marido, Abraham, foi recentemente diagnosticado com uma forma extremamente rara de cancro ósseo.” Segundo a Associated Press, já circulavam rumores de que Gabbard se poderia afastar de Trump após o ataque ao Irão, o que tem causado algumas divisões dentro da administração.



Tulsi Gabbard apresentou demissão AP Photo/Alex Brandon

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half.



Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard ?? (@TulsiGabbard) May 22, 2026

Gabbard é uma veterana e antiga congressista democrata pelo Havai que construiu a sua carreira política com base na oposição a guerras no estrangeiro, o que a colocou numa posição delicada quando os EUA se juntaram a Israel para lançar ataques contra o Irão. Em declarações escritas ao Comité de Inteligência do Senado, afirmou que os EUA tinham "obliterado" o programa nuclear do Irão durante os ataques do ano passado, uma afirmação que contradiz a narrativa de Donald Trump.

A saída de Gabbard surge após Trump ter afastado a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, no final de março. Em abril, foi a vez da procuradora-geral Pam Bondi ser demitida, no mesmo mês em que a secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, apresentou demissão após ter sido alvo de várias investigações por má conduta.