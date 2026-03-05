Trump substitui secretária de Segurança Interna, Kristi Noem

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Noem passará a ser enviada especial para o Escudo das Américas e será substituída por Markwayne Mullin.
Donald Trump substituiu esta quinta-feira a secretária de Segurança Interna Kristi Noem por Markwayne Mullin, um senador do estado de Oklahoma.
Através de uma publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos anunciou que Noem passará a ser enviada especial para o Escudo das Américas, uma "nova iniciativa de segurança no hemisfério ocidental".
Kristi Noem, a primeira ministra a ser substituída no segundo mandato de Trump, tem sido uma figura central nas operações de deportação em massa da administração republicana.
Em atualização.