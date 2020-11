Tudo o que precisa saber sobre as eleições nos EUA

A Batalha pela Alma da América - nas bancas a 10 de outubro

240 milhões de americanos estão aptos a votar nas eleições presidenciais deste 3 de novembro e a escolher entre reeleger Donald Trump ou, por outro lado, transferir o poder para o seu rival democrata Joe Biden. Saiba como tudo funciona e o que se pode ou não esperar desta importante jornada eleitoral nos EUA.Os dois candidatos principais à Casa Branca, com hipóteses reais de eleição, são o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. O primeiro quer ser reeleito e ver também reeleito o seu vice-presidente Mike Pence. O segundo tem como candidata a vice-presidente a senadora da Califórnia Kamala Harris. Mas, segundo a BBC e o site da Comissão Eleitoral Federal, há mais de mil pessoas que apresentaram candidatura presidencial. Entre os nomes mais relevantes, a concorrer em todos os estados, estão Jo Jorgensen do Partido Libertário e Howie Hawkins do Partido Verde dos EUA.A sondagem das sondagens feita pela BBC, de dia 1 de novembro, mostrava uma vantagem a nível nacional de Biden sobre Trump por 52% contra 43%. A nível estadual, no Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Texas e Wisconsin, 10 estados ganhos por Trump em 2016, o atual presidente só surge à frente do seu rival democrata no Iowa e no Texas. No primeiro, Trump surge creditado com 46,5% e o rival com 45,8%. No segundo, o republicano obtém 48% e Biden com 45,7%, uma diferença pequena, quando comparada com a vantagem de 9,1% obtida aí por Trump sobre Hillary Clinton nas presidenciais de há quatro anos. O mesmo se aplica ao Iowa, onde a vantagem do atual presidente, em 2016, foi muito maior, na ordem dos 9,5%. Como as coisas estão, o site de análise de sondagens FiveThirtyEight diz que Biden "é favorito" mas lembra que "Trump ainda pode vencer".Nada é infalível. Por exemplo, em 2016, um barómetro de sondagens da CBC, como tantos outros, dava Hillary Clinton com 3%-4% de vantagem sobre Donald Trump a nível nacional. Ela deveria ganhar na Carolina do Norte e na Florida, mas também no Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Em vez disso, quem ganhou em todos esses estados foi Trump, garantindo os 270 votos dos grandes eleitores, necessários para chegar à Casa Branca (no total, conseguiu os votos de 306 grandes eleitores). No Michigan, Pensilvânia e Wisconsin o republicano ganhou por menos de 1% e esses estados revelaram-se decisivos. Uma das conclusões a tirar disto é que as sondagens falharam redondamente.O site FiveThirtyEight fez um inquérito junto de vários institutos de sondagens para saber o que tinham mudado, entretanto, nos seus métodos, relativamente a 2016. Muitos responderam que um dos principais problemas das amostras usadas nas sondagens de há quatro anos é que não tinham muitos representantes dos apoiantes de Trump, pessoas brancas e com baixo nível de educação. O número de indecisos, que só escolhem em quem votam no último minuto, também é sempre um fator importante a ter em consideração. Em 2000, sublinha o académico W. Joseph Campbell no The Conversation, "ocorreu um outro tipo de falhanço nas sondagens: declarar o vencedor errado, quando a disputa estava extretamente cerrada". Nessas eleições, após recontagem e intervenção dos tribunais, foi Bush filho que acabou por bater Al Gore.Nos EUA a idade de voto é de 18 anos. Este ano há 240 milhões de eleitores aptos a votar. Até ao fim de outubro, cerca de 90 milhões tinham já votado pelo correio, antecipadamente, um número recorde em mais de um século. Em 2016, 42% das pessoas que votaram (138 milhões) fizeram-no por correio. Este ano, com a pandemia de Covid-19, esse número está a ser muito superior. Mas, claro, os restantes podem votar presencialmente em assembleias de voto no dia 3. Historicamente, sublinhou a CBC, o voto submetido por correio tem uma elevada tendência para a rejeição do que é o vigente.Dos 60 milhões de latinos que vivem nos EUA, cerca de 32 milhões são elegíveis para votar, o que dá cerca de 13,3% do eleitorado. Uma sondagem recente do Pew Research apurou que, dos 4 milhões de latinos da Florida e no Arizona, dois terços preferem votar em Biden do que em Trump. Na Florida a percentagem de votantes latinos é de 20% e no Arizona é de 24%. Na Florida, muitos americanos de origem cubana poderão preferir Trump. No Arizona, a comunidade latina é maioritariamente descendente de mexicanos, o que não abona a favor de Trump e das suas políticas de imigração consideradas desumanas e apontadas sobretudo ao vizinho México. Este estado é também zona de residência de muitas comunidades de reformados, ligeiramente mais idosos do que no resto do país. À exceção de 1996, quando ganhou Bill Clinton, o Arizona sempre votou nos republicanos desde 1952. Mas o desemprego e a pandemia são outros fatores a ter em conta em relação a quem vai votar. Por exemplo, no Wisconsin, um dos estados-chave, é onde se tem registado a pior situação em termos de Covid-19.Embora o resultado do voto popular seja divulgado assim que a contagem dos votos terminar, é preciso esperar pelos votos do Colégio Eleitoral, sem o qual o nome do novo presidente não é oficializado, sendo apenas apontado um vencedor virtual. No entanto, o vencedor costuma ser anunciado pelos media que acompanham a contagem dos votos a nível local algumas horas depois do fecho das urnas. Porém, com o aumento da votação por correio, poderá haver atrasos. Nalguns estados-chave, como Pensilvânia e Wisconsin, a contagem dos votos por correio só pode começar no próprio dia das eleições. E não é de descartar que Trump lance acusações de fraude se o resultado não lhe for favorável. A última vez que um resultado não ficou claro foi em 2000, quando a vitória de George W. Bush sobre Al Gore só foi declarada pelo Supremo Tribunal quase um mês depois das eleições.O Colégio Eleitoral é composto por 538 grandes eleitores e, para ser declarado vencedor, um presidente tem que obter pelo menos 270 desses votos. Os grandes eleitores representam os estados e são escolhidos geralmente pelos próprios partidos. Os estados devem ter quaisquer disputas eleitorais resolvidas até 8 de dezembro e declarado um vencedor. A votação pelo Colégio Eleitoral acontece no dia 14 de dezembro, a primeira segunda-feira a seguir à segunda quarta-feira de dezembro. Já em 2021, dia 6 de janeiro, o Congresso reunirá para contar esses votos e anunciar oficialmente o vencedor. A tomada de posse acontece no dia 20 de janeiro, com o chamado "Dia da Inauguração". Só em dois dos 50 estados, Maine e Nebraska, é que não se aplica a regra de "the winner takes it all", o partido mais votado ganha os votos de todos os grandes eleitores. O estado que tem mais grandes eleitores é a Califórnia, com 55, seguida do Texas com 38, da Florida e Nova Iorque com 29 e da Pensilvânia e do Illinois com 20. Os estados pendem, tradicionalmente, para o Partido Republicano ou para o Partido Democrata, mas há sempre alguns que podem mudar e, por isso, se revelam chave. São os chamados "swing states". Pode haver grandes eleitores desleais, ou seja, que não votem no partido que ganhou no seu estado, mas é raro isso acontecer. Ao longo da história já foram feitas cerca de 800 tentativas para suprimir a controversa figura do Colégio Eleitoral do sistema eleitoral dos EUA, mas sem êxito.Sim. Isso já aconteceu cinco vezes na história dos EUA, com a eleição de Bejamin Harrison, Rutherford Hayes, John Q. Adams, George W. Bush e Donald Trump. Em 2016, o republicano ganhou Clinton em votos eleitorais (306 contra 232) apesar de a democrata ter ganho mais votos populares do que ele (mais 2,8 milhões de votos).Se nem Trump nem Biden conseguirem os 270 votos no Colégio Eleitoral, a decisão recai sobre o Congresso. Na Câmara dos Representantes é escolhido o presidente, entre os três primeiros colocados, enquanto o vice-presidente é votado pelo Senado, considerando os dois primeiros colocados. Na história dos EUA esse problema só se colocou em duas ocasiões: em 1801, quando o Congresso preferiu Thomas Jefferson a Aaron Burr, após 36 votações seguidas; e em 1825, quando John Q. Adams, filho de John Adams, foi escolhido em detrimento de Andrew Jackson.O único presidente independente dos EUA foi o primeiro, George Washington. A partir daí, instalou-se o bipartidarismo, ora governando o Partido Republicano, ora governando o Partido Democrata. Não é que não haja outros partidos no país, só que aquilo que conseguem não é nada que se pareça com o que acontece na Europa, por exemplo. Em 1912, Theodore Roosevelt candidatou-se pelo Partido Progressista, uma cisão do Partido Republicano, tendo ficado à frente do candidato oficial dos republicanos, William Howard Taft. Conseguiu mesmo o voto de 88 grandes eleitores. Porém, foi derrotado pelo democrata Woodrow Wilson. Apesar de tudo, Roosevelt era então bem conhecido dos amerianos, pois cumprira já dois mandatos como presidente dos EUA, antes de romper com os republicanos. Em 1992, o milionário e filantropo Ross Perot, candidato independente à Casa Branca, obteve 19% do voto popular (0 votos de grandes eleitores). Em primeiro lugar ficou Bill Clinton e em segundo Bush pai. Foi o terceiro candidato mais bem sucedido desde Roosevelt. Quatro anos depois, repetiu a candidatura, mas já só obteve 8% do voto popular. Mas porque não consegue então afirmar-se um terceiro partido nos EUA? Segundo explicou o cientista político e sociólogo francês Maurice Duverger, em 1951, "a votação por maioria a uma volta tende ao dualismo partidário. (...) A ausência de uma segunda volta (...) principalmente na eleição presidencial, constitui uma das razões históricas para o advento do bipartidarismo e a sua manutenção". Nos EUA, de acordo com o mesmo autor, o bipartidarismo tradicional coincide ainda com a regra de "the winner takes it all". A eleição presidencial nos EUA é indireta: o voto dos cidadãos serve para formar o Colégio Eleitoral, que se encarrega de eleger o presidente. Esse sistema de votação por maioria a uma volta tem efeitos psicológicos sobre os eleitores, considerou Duverger. Quando aparece um terceiro partido, realça o francês, os eleitores optam pelo voto útil, escolhendo o menos mau dos adversários, para, dessa forma, evitar que o pior consiga ser bem sucedido. Daí que alguns possam até olhar para o terceiro partido como uma espécie de empecilho.Nem só. No mesmo dia 3 de novembro, há mais em causa. Os americanos elegem ainda os 435 membros da câmara dos Representantes e 35 dos 100 membros do Senado. Na primeira, os democratas têm a maioria e querem renová-la. No segundo, os republicanos têm a maioria e poderiam perdê-la. Mesmo que Trump seja reeleito, se as duas câmaras do Congresso estiverem nas mãos dos democratas, isso poderá travar algumas das suas políticas. Se for Biden o escolhido, então o domínio democrata no Congresso dar-lhe-á luz verde para levar a cabo as reformas que deseja. Além disso, há também eleições para cargos de governador ou presidente de Câmara e referendos nalguns dos 50 estados.O sistema do Colégio Eleitoral faz com que os candidatos concentrem as suas energias em fazer campanha nos "swing states". Se Califórnia e Nova Iorque são considerados estados sólidos para o democrata Biden e Alabama e Kentucky para o republicano Trump, há pelo menos sete "swing states" a observar de perto: Carolina do Norte, Florida, Pensilvânia, Michigan, Arizona, Wisconsin e Ohio. Foi na Florida, por exemplo, que se decidiram as eleições de 2000, com Bush a derrotar Al Gore por 537 votos, após recontagem e arbítrio dos tribunais. Ao dia 1 de novembro, segundo o site Real Clear Politics, o ticket Biden/Harris conta com 216 grandes eleitores e o ticket Trump/Pence com 125. Os restantes 197, respeitantes aos "swing states", estão indefinidos.Por razões históricas. Quando os EUA eram essencialmente uma potência agrícola, a Comissão Eleitoral Federal estabeleceu que novembro seria o melhor mês para votar, pois já teriam terminado as colheitas, as pessoas já poderiam viajar e votar, o clima estaria ameno e as estradas boas para circular. A terça-feira foi preferida aos domingos e segundas-feiras, porque aos domingos eram os serviços religiosos e às segundas o dia em que as pessoas viajavam para ir votar. Também não convinha que as eleições fosse no 1 de novembro, dia dos finados para os católicos e dia de fazer a contabilidade do mês anterior para a maioria dos comerciantes. Assim, desde 1845, as eleições são na primeira terça-feira a seguir à primeira segunda-feira de novembro.