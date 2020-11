Nem só de eleições presidenciais se faz os EUA esta terça-feira. Além da escolha entre Donald Trump e Joe Biden, ou outros candidatos presidenciais, os norte-americanos vão ainda eleger um novo Congresso e um terço dos lugares no Senado, além de inúmeros cargos em cada estado ou condado.

E, como a presidência de Trump ou os mandatos de Barack Obama mostraram, a importância de ter o Congresso e, especialmente, o Senado do seu lado, pode fazer toda a diferença para aprovar leis.

Obama teve essa dificuldade nos últimos quatro anos na Casa Branca. O seu plano médico, o Obamacare, foi aprovado em 2009 mas inúmeras iniciativas como a nomeação de juízes federais esbarrou na maioria republicana liderada por Mitch McConnell.

O mesmo aconteceu com a nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal dos EUA, após a morte do juiz Antonin Scalia, em fevereiro de 2016. Mesmo faltando quase nove meses para as presidenciais, republicanos ignoraram o substituto escolhido por Obama e não submeteram a sua nomeação a voto, com o argumento que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.

Quem aproveitou foi Trump, eleito nesse ano de 2016, que viria a escolher o juiz Neil Gorsuch, em fevereiro de 2017, para iniciar funções no Supremo em abril do mesmo ano.

Este ano, com a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, em setembro, abriu uma guerra jurídica, com Trump a nomear a sua substituta a apenas mês e meio das eleições presidenciais. Amy Coney Barrett deverá ser confirmada pelo Senado ainda liderado pelo Partido Republicano e pelo mesmo Mitch McConnell que recusou discutir substituições no Supremo em anos eleitorais quatro anos antes.

Quem ficará com a maioria no Senado?

A pressa do Partido Republicano para fechar este caso não é inocente. É que esta terça-feira vão a votos um terço dos lugares do Senado, que ficarão depois no cargo até 2027. Neste momento, nos 100 lugares da câmara alta do congresso norte-americano, os republicanos têm 53 representantes, enquanto democratas têm 47.

A votos esta terça-feira vão 33 lugares, a que se juntam duas eleições especiais, para colmatar a vaga deixada pelos senadores republicanos John McCain, em Arizona, que morreu em 2018, e Johnny Isakson, em Geórgia, que se demitiu em 2019.

Destes 35 lugares que ficarão vagos, 23 são ocupados pelo Partido Republicano e 12 pelo Partido Democrata. Por isso, democratas precisarão de vencer entre três a quatro lugares a republicanos, dependendo de quem ficará com a vice-presidência do Senado.

Neste momento, as sondagens dão como favoritos os Democratas para retomarem a maioria no Senado, algo que não conseguem desde 2015 - quando Joe Biden era vice-presidente de Obama e, consequentemente, presidente do Senado.

Para os Democratas, parecem garantidas as reeleições nos lugares em Massachusetts, Rhode Island, Illinois, Nova Jérsia, Delaware, Oregon, Virginia, New Hampshire, Minnesota, Michigan e Novo México, enquanto republicanos parecem já ter assegurado as reeleições de senadores em Arkansas, Wyoming, Nebraska, Tennessee, Idaho, Oklahoma, West Virginia, South Dakota, Kentucky, Louisiana, Mississipi, Alabama (roubado a democratas), Texas, Kansas, Alasca e Carolina do Sul.

Ficam então por agarrar oito lugares em sete estados: Arizona, Iowa, Maine, dois na Geórgia, Carolina do Norte, Montana, Colorado, que definirão quem fica com a maioria no Senado.

Republicanos parecem ter assegurado Montana, com Steve Daines, e Iowa, com Joni Ernst, mas deverão perder o lugar de McCain em Arizona para o democrata e antigo astronauta Mark Kelly e no Colorado para o democrata John Hickenlooper. Democratas também são grandes favoritos a roubar um senador a republicanos na Carolina do Norte, com Cal Cunningham.

As três grandes decisões passam então pelos dois lugares na Geórgia e pelo lugar ocupado pela republicana Susan Collins em Maine. Os dois lugares na Geórgia deverão ser repartidos, com um senador republicano e outro democrata e isso dará 50 senadores ao Partido Democrata e 49 ao Partido Republicano.

O que definirá a diferença entre uma maioria democrata e as decisões passarem pelo líder do Senado, Mitch McConnell, será Susan Collins, uma senadora conhecida pelas suas ideologias contra Trump, num estado tradicionalmente democrata. Sara Gideon, a candidata democrata é a grande favorita e poderá ser ouro sobre azul na possível vitória de Biden a Trump.

Democratas no caminho para uma maioria no Congresso

Nas terceiras eleições mais importantes desta terça-feira, o Congresso, câmara baixa de representantes dos EUA, irão eleger um novo corpo de 435 delegados. Nas últimas eleições, em 2018, Democratas ficaram com a maioria e 232 representantes, com 197 republicanos e um do Partido Libertário.

Para vencer as eleições, o Partido republicano precisaria de recuperar 21 lugares a democratas. Mas as sondagens apontam para uma recuperação, sim, mas não suficiente para voltar à liderança do Congresso.

Análises avançam neste momento que a vantagem dos Democratas ficará entre os 10 a 20 delegados. Republicanos são mais otimistas mas ainda assim ficam-se por uma vantagem democrata abaixo da dezena de representantes.