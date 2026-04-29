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Trump vai figurar em novos passaportes dos EUA alusivos a 250.º aniversário da Independência

Lusa 08:03
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Os passaportes com a imagem de Trump só serão emitidos em Washington e deixarão de estar disponíveis quando o stock acabar, disse à AFP sob anonimato um funcionário do Departamento de Estado.

O Presidente Donald Trump vai figurar em novos passaportes norte-americanos emitidos para assinalar o 250.º aniversário da Declaração de Independência do país, em julho, anunciou o Departamento de Estado. 

Novos passaportes dos EUA terão imagem de Trump
Novos passaportes dos EUA terão imagem de Trump AP

"Com os Estados Unidos a celebrarem em julho o 250º aniversário da nação, o Departamento de Estado está a preparar-se para lançar um número limitado de passaportes americanos com um design especial para comemorar este evento histórico", publicou no X o porta-voz da agência governamental, Tommy Pigott. 

O responsável republicou um artigo da Fox News Digital mostrando o novo design, que inclui uma foto interior de Donald Trump com a sua assinatura em dourado, bem como uma imagem dos Pais Fundadores reunidos no dia da Declaração de Independência, em 04 de julho de 1776. 

Até hoje, nenhum presidente norte-americano em exercício figurou num passaporte. 

Os passaportes com a imagem de Trump só serão emitidos em Washington e deixarão de estar disponíveis quando o stock acabar, disse à AFP sob anonimato um funcionário do Departamento de Estado. 

Trump celebra este ano, em junho, o 80.º aniversário, sendo já o chefe de Estado mais idoso a exercer o cargo.  

Para o 250.º aniversário da independência está em preparação um conjunto pouco usual de eventos, incluindo uma corrida de fórmula Indy pelas ruas de Washington, DC e combates de luta livre na Casa Branca. 

Trump, bilionário do setor imobiliário que é proprietário de uma torre com o seu nome na prestigiada Quinta Avenida de Nova Iorque, tem paralelamente procurado colocar o seu nome em edifícios e instituições, o que tradicionalmente é feito em homenagem a presidentes quando deixam o cargo ou após a sua morte. 

Em dezembro, o conselho de curadores do Kennedy Center - escolhido pelo Presidente republicano - votou a renomeação desta prestigiada instituição cultural de Washington como "Trump Kennedy Center". 

O governo Trump anunciou também o lançamento de uma nova classe de grandes navios de guerra que terão o seu nome. 

O Departamento do Tesouro confirmou ainda a existência de um plano para uma moeda comemorativa de um dólar com a imagem de Trump, embora as leis proíbam colocar em notas a imagem de um Presidente em funções ou vivo. 

A Casa Branca afirmou a 15 de abril que o monumento a inaugurar em Washington para as comemorações dos 250 anos da independência, por iniciativa de Trump, terá o nome de "Arco do Triunfo dos Estados Unidos". 

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou o nome numa conferência de imprensa, sublinhando que a estrutura terá 250 pés de altura (equivalente a 76 metros), "em tributo aos 250 anos" da independência do país, que se comemoram a 04 de julho. 

Trump iniciou também a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, demolindo a Ala Leste do edifício histórico. 

Segundo vários media, incluindo a CNN e a NBC, Trump quis que o seu nome fosse dado a dois dos locais mais movimentados dos Estados Unidos: a Penn Station, em Nova Iorque, e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington. 

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