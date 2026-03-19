Donald Trump poderá vir ter uma moeda comemorativa de ouro com o seu retrato

Em causa está a produção de uma moeda de um dólar em homenagem ao 250º aniversário da independência dos EUA.

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A Comissão Federal de Belas Artes dos Estados Unidos vai decidir a aprovação de uma moeda de um dólar dourada comemorativa do 250º ano de independência dos EUA com o retrato de Donald Trump, esta quinta-feira. A proposta descreve uma moeda de 24 quilates a retratar o presidente dos EUA inclinado sobre uma mesa com os punhos cerrados.



Donald Trump, Presidente dos EUA Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

O design é inspirado numa imagem do presidente com a mesma pose tirada pelo fotógrafo da Casa Branca. Este género de moedas de coleção tipicamente vendem por vários milhares de dólares.

Esta comissão, composta por nomeados de Trump, já sinalizou apoio aos projetos do governo, incluindo a aprovação unânime do salão de baile da Casa Branca, que levou à demolição da ala leste da residência oficial do presidente.

Contudo, os novos designs das moedas têm de ser aprovados por duas comissões, a das Belas Artes e a Comissão Consultiva de Cunhagem de Cidadãos, que é bipartidária, ou seja, não é composta apenas por republicanos mas também democratas. A segunda recusou-se a considerar a proposta da moeda de ouro.

Segundo o jornal norte-americano The Washington Post, os membros desta segunda comissão se posicionaram contra colocar um presidente em exercício na moeda, dizendo que não ia de encontro às normas democráticas. Vários democratas tentaram impedir que esta moeda fosse produzida, como foi o caso da senadora Catherine Cortez Masto do estado de Nevada que apresentou um projeto de lei o ano passado com esse mesmo objetivo. Ao The Washington Post considerou o projeto “constrangedor” e que contraria os valores da nação. Também Jeff Merkley, um senador democrata do estado de Oregon, afirmou que “monarcas e ditadores colocam os seus rostos em moedas, não líderes da democracia”.

Outros deputados também citaram leis anteriores que, segundo eles, deveriam restringir o governo, como é o caso da lei S.1047, criada em 2005, que limita o uso de algumas moedas de um dólar a homenagear presidentes falecidos.

Também no ano passado, membros do governo de Trump descartaram um projeto de moedas comemorativas, que tinham sido aprovadas em 2024 por ambas as comissões, que homenageariam afro-americanos e mulheres notáveis.