A internacionalização da música começa nas pessoas, constrói-se com estratégia

Durante muitos anos, falou-se da internacionalização da música como um desafio essencialmente artístico: tocar lá fora, circular, conquistar novos mercados. Para Portugal, um mercado nacional pequeno, essa projeção exterior transformou-se numa oportunidade, para não dizer numa necessidade. Mas como se constrói uma internacionalização forte e articulada? A resposta assenta em dois pilares que se complementam: as relações humanas e a estratégia.

A internacionalização começa muito antes do palco. Começa nas conversas de corredor, nos encontros informais, na confiança construída ao longo do tempo. Trabalho há alguns anos na área do booking, mas conto com uma longa experiência em cooperação artística internacional. Se há algo que aprendi neste percurso, é que os projetos circulam através das pessoas. Nenhum artista chega sozinho a um festival internacional, a uma digressão ou a uma rede de programação. Por trás dessas oportunidades existe sempre um trabalho invisível, feito de relações, recomendações e presença consistente, que se vai construindo com paciência, ao longo de meses ou anos.

Este trabalho coletivo tem dado frutos visíveis. Portugal afirmou-se progressivamente como um país criativo e profissional, capaz de apresentar projetos com identidade própria. Hoje, quando participamos em showcases, conferências ou feiras internacionais, sentimos uma diferença clara na forma como os profissionais estrangeiros olham para a música portuguesa: percebem que não tudo é fado - embora continue a ser a nossa maior referência cultural no exterior - e mostram curiosidade genuína e interesse crescente. Temos também assistido ao movimento inverso: artistas estrangeiros que procuram ativamente tocar em Portugal, atraídos pela qualidade do público, pela hospitalidade e pelo profissionalismo dos palcos que os acolhem. Este reconhecimento não surgiu do nada, foi conquistado por artistas, agentes, festivais, programadores, técnicos e estruturas independentes que foram, durante anos, criando pontes e ocupando espaço nos circuitos internacionais. Num setor tão assente em confiança, a continuidade é determinante: não basta participar uma vez ou enviar dezenas de emails. É preciso voltar, acompanhar, criar proximidade. Muitas vezes, uma oportunidade concreta nasce meses depois de um primeiro encontro quase casual.

Mas as relações, por si só, não chegam. O segundo pilar desta internacionalização é a estratégia e, com ela, a construção de uma verdadeira "marca país" capaz de imprimir um selo de qualidade nas propostas artísticas portuguesas junto das agendas internacionais. É aqui que estruturas como a WHY Portugal desempenham um papel essencial, funcionando como embaixadores, agregadores e facilitadores. A maioria dos países europeus dispõe de agências de exportação musical, muitas de iniciativa estatal, porque entenderam que a promoção cultural no exterior é um investimento estratégico. A WHY Portugal distingue-se por ter nascido do próprio setor, numa lógica bottom-up: uma resposta concreta à necessidade das agências nacionais de colaborar, fortalecer-se e afirmar-se num mercado cada vez mais competitivo. A união faz a força e tem sido ela a ajudar a construir a imagem e a estratégia de que precisamos.

Um dos desafios que permanece em aberto é o da representatividade regional. O setor continua excessivamente dependente dos grandes centros urbanos e das grandes estruturas, quando hoje é perfeitamente possível, e desejável, promover propostas internacionais a partir de territórios periféricos. Para isso, é necessária visão, capacidade de articulação interna e uma programação verdadeiramente inteligente. A descentralização não é apenas uma questão de equidade: é também uma forma de ampliar a diversidade e a riqueza do que Portugal tem para oferecer ao mundo.

Hoje, mais do que nunca, acredito que o futuro da música portuguesa no exterior passa por fortalecer estas redes de colaboração entre artistas e agentes, entre festivais nacionais e internacionais, entre estruturas independentes e entidades de apoio. A internacionalização não é um destino que se alcança sozinho. É um percurso que se faz em conjunto e que começa, sempre, numa relação de confiança.