Trump sugere que Venezuela se torne parte dos EUA após vencer Mundial de Basebol

Seleção da Venezuela derrotou na final os Estados Unidos por 3-2, em Miami.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a sugerir que a Venezuela se torne um novo estado norte-americano, depois da seleção sul-americana ter derrotado os Estados Unidos e conquistado o Mundial de Basebol.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

"Estado", publicou o chefe de Estado na rede social que detém, a Truth Social, na terça-feira, depois de a Venezuela ter derrotado na final os Estados Unidos por 3-2 em Miami, para vencer o primeiro título do Clássico Mundial de Basebol.

A reação de Trump reitera um seu comentário de segunda-feira, quando celebrou a vitória da Venezuela sobre a Itália na meia-final, em que Trump disse: "Coisas boas têm acontecido à Venezuela ultimamente. Qual será o segredo... 51.º Estado?".

A 05 de março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou um acordo com o Governo interino da Venezuela para "restaurar as relações diplomáticas e consulares", dois meses após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Posteriormente, em 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.

Também na terça-feira, a líder da oposição e vencedora do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, celebrou a vitória da Venezuela no Clássico Mundial de Basebol.

"Somos campeões do mundo! Que orgulho ser venezuelana; obrigada, malta!", publicou a líder numa mensagem na rede social X, com emojis da bandeira venezuelana e outros que fazem lembrar 'arepas', um prato típico da Venezuela.

Na mesma rede social, o Vente Venezuela, o partido de Corina Machado, também celebrou o triunfo: "Chegamos ao auge do basebol; com mística, disciplina e excelência. Esta vitória é a prova de que os venezuelanos são imparáveis".

Outro dirigente da oposição, Andrés Velásquez, declarou, também na rede social X, que "a Venezuela será livre".

A comemoração da qualificação da Venezuela para a final do Clássico Mundial de Basebol, na segunda-feira, já tinha unido os venezuelanos que, sem distinção de inclinação ou posição política, se juntaram às felicitações.

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