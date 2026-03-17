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Irão. descendentes do poder vivem na América e na Europa

O luxo dos filhos do regime do Irão no Ocidente

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Enquanto o círculo do poder de Teerão impõe a vontade do supremo líder, familiares da elite iraniana moram no Ocidente — e há quem viva com ostentação.

Seis dias antes de os Estados Unidos bombardearem o Irão, operação que culminou com a morte do líder supremo do regime Ali Khamenei e arrastou o país para uma guerra, Sasha Sobhani estava estava a publicar fotografias nos Alpes franceses, em estâncias de luxo e a viajar de jato privado. Com quase quatro milhões de seguidores, o filho de um diplomata iraniano, antigo embaixador do Irão na Venezuela, vive em Espanha, mas passa grande parte do tempo a viajar e mostra a sua vida nas redes sociais: Ferrari oferecido à namorada, Dom Pérignon na mesa, mulheres em lingerie. Sobhani é um dos filhos da elite iraniana que partilha a sua vida de ostentação no Ocidente, que contrasta com a narrativa de autossuficiência do regime iraniano, imune à influências do globalismo, o “grande Satã”, como descreveu em 1979 o aiatola Ruhollah Khomeini, antigo líder supremo do Irão.

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