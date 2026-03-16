Donald Trump alerta para "futuro muito mau" da NATO se aliados não ajudarem no estreito de Ormuz

Presidente dos EUA pediu a vários países que ajudassem enviando navios de guerra para o Estreito de Ormuz para o manter "aberto e seguro".

O presidente norte-americano advertiu esta segunda-feira que a NATO enfrenta "um futuro muito mau" se os países aliados não ajudarem a restaurar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, encerrado pelo Irão em resposta aos ataques norte-americanos.



Trump alerta para "futuro muito mau" da NATO se aliados não ajudarem no estreito de Ormuz Foto AP/José Luis Magana

"É apropriado que aqueles que beneficiam do estreito ajudem a garantir que nada de mal acontece ali", disse Donald Trump numa entrevista ao Financial Times, referindo que a Europa e a China dependem do petróleo do Golfo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, penso que será muito mau para o futuro da NATO", acrescentou.

No sábado, Donald Trump pediu a vários países que ajudassem enviando navios de guerra para o Estreito de Ormuz para o manter "aberto e seguro", depois de o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ter anunciado que a via navegável estratégica permaneceria encerrada.

"Espero que a China, a França, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros afetados por esta restrição artificial enviem navios para a região, para que o Estreito de Ormuz deixe de ser uma ameaça de uma nação completamente sem liderança", escreveu na plataforma Truth Social.

O Estreito de Ormuz é uma via navegável estratégica por onde passa diariamente 20% do petróleo mundial.

Apesar do apelo público de Donald Trump, a resposta dos aliados tem sido morna, levando o presidente a referir-se à guerra na Ucrânia e a dizer: "Não precisávamos de os ajudar com a Ucrânia. A Ucrânia está a milhares de quilómetros de distância de nós... Mas ajudámo-los."

"Agora veremos se nos ajudam. Porque já disse há muito tempo que estaríamos lá por eles, mas eles não estariam lá por nós. E não tenho a certeza se estarão", afirmou na entrevista.

O presidente referiu ainda a visita planeada à China no final deste mês, sugerindo que poderia ser adiada e que o encontro com o Presidente chinês Xi Jinping teria de esperar.

Donald Trump apelou ainda à China para que desbloqueie o Estreito de Ormuz e indicou que espera que a ajuda chinesa chegue antes da sua visita, a primeira a Pequim no seu segundo mandato.

"Penso que a China também deveria ajudar, porque obtém 90% do seu petróleo do estreito", concluiu.

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