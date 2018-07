O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump mudou esta terça-feira a sua abordagem quanto às acusações de alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016. Depois de ter afirmado incessantemente de que não haveria interferência da Rússia no caso, Trump seguiu as declarações desta segunda-feira do seu advogado, Rudy Giuliani, e publicou na rede social Twitter que "ingerência não é um crime", embora continue a negar as denúncias contra si.

"Ingerência não é um crime, mas isso não importa porque não existiu ingerência" afirmou, dirigindo também uma farpa a Hillary Clinton e ao Partido Democrático.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de julho de 2018

Esta segunda-feira, Rudy Giuliani, referiu em entrevista à CNN que não tinha a certeza sobre se ingerência seria um crime.

"Quatro meses e eles não estarão a conspirar com a Rússia. Coisa que eu nem sei se é um crime, conspirar com russos", considerou Giuliani, antigo procurador federal.

No entanto, de acordo com a CNN, especialistas legais já referiram inúmeras vezes que, quem estivesse envolvido em algum caso de ingerência com a Rússia nas eleições de 2016 seria acusado de crimes como conspiração. De recordar que a investigação, a cabo do procurador especial destacado, Robert Mueller, ainda está a decorrer.