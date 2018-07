O Facebook encerrou 32 páginas e contas pessoais nesta rede social , e também do Instagram, por ter detectado uma "campanha coordenada" com o objectivo de interferir nas eleições intercalares dos EUA, que se realizam em Novembro. "Como parte dos nossos esforços para evitar a interferência eleitoral, apagamos 32 páginas e contas que estavam envolvidas numa campanha coordenada", escreveu o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, num comunicado publicado na sua página pessoal.

Segundo o The New York Times, esta campanha teria como base contas falsas que estavam a criar vários eventos de protesto em Washington DC, a capital dos EUA, com o único objectivo de criar cisões entre os eleitores norte-americanos.

Uma das páginas encerradas será a Resisters (Resistentes), que tinha um evento chamado No Unite the Right 2-DC – uma referência à manifestação que juntou grupo extremistas em Charlottesville, o ano passado, e durante a qual uma mulher morreu atropelada. Este encontro serviria como contra-manifestação do encontro de supremacistas brancos que ocorrerá em Washington para celebrar o primeiro aniversário desse protesto.

As páginas encerradas, de acordo com o Facebook, criaram desde Maio de 2017 cerca de 30 eventos e pagaram aproximadamente 9500 euros por 150 anúncios. Eram seguidas por cerca de 290 mil perfis.

Zuckerberg confessou que, apesar destas descobertas, ainda não foi possível identificar o autor da estratégia. "Quem criou a rede esforçou-se imenso para esconder a identidade", assumiu. Ainda assim, o fundador da rede social comparou esta estratégia com o que aconteceu antes das eleições presidenciais de 2016, vencidas por Donald Trump. "Alguma desta actividade é semelhante ao que a Internet Research Agency da Rússia fez antes e depois as eleições presidenciais de 2016", escreveu.

No início do ano, foi tornado público que a empresa de análise de dados Cambridge Analytica teve acesso, em 2014, a dados dos utilizadores do Facebook, que foram usados para influenciar o voto dos norte-americanos. A empresa trabalhou com a equipa de Donald Trump durante as presidenciais de 2016.