As Coreias do Norte e do Sul mantiveram conversações militares esta terça-feira, dia em que os Estados Unidos detectaram, através de satélites, que uma fábrica de mísseis norte-coreana está em funcionamento.A indústria vigiada pelos satélites é a que produziu os primeiros mísseis balísticos intercontinentais capazes de chegar aos EUA, indica a Reuters. O secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo também defendeu que a Coreia do Norte continua a gerar combustíveis para bombas nucleares.A reunião entre representantes militares que ocorre hoje é a segunda desde Junho e aconteceu em Panmunjom, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. Desde a cimeira entre Trump e Kim Jong-un, em Junho, ainda não foram tomados passos concretos com vista à desnuclearização da Coreia do Norte.À partida para Panmunjon, o negociador-chefe da Coreia do Sul Kim Do-gyun prometeu aos repórteres que faria esforços para criar medidas concretas com vista à redução das tensões e estabelecimento de confiança.Já Ahn Ik-san, general da Coreia do Norte presente nas negociações, fez saber que pretende a divulgação de um comunicado conjunto entre o seu país, a Coreia do Sul e os Estados Unidos que acabe formalmente com a guerra. Os dois países celebraram um armistício em 1953 que se mantém até hoje. "Antes de determinar se é ou não verdade, entendi que os povos das Coreias consideram as nossas conversações importantes", afirmou Ahn no início da reunião. "E também enfatiza o sentido do dever nos nossos tempos, e o papel dado aos militares no que toca aos esforços do Sul e do Norte para a paz e prosperidade."Apesar das cimeiras entre as Coreias e os EUA e os norte-coreanos, Pyongyang tem mostrado sinais contraditórios. Em Julho, Mike Pompeo, o secretário de Estado dos EUA, foi acusado de fazer exigências "à gangster".Através dos media estatais, a Coreia do Norte tem criticado o Sul por não tomar posições unilaterais, sem os EUA, e pedido o fim das sanções antes que a desnuclearização esteja concluída.