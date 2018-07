O escritor Liu Yongbiao foi condenado à morte na China pelo homicídio de quatro pessoas há 24 anos. O autor inspirou-se nos seus crimes para escrever os seus romances e só foi detido em 2017.

Liu, com 54 anos de idade, e o seu vizinho, Wang, de 65 anos, foram sentenciados à morte pelos crimes de roubo e homicídio pelo tribunal de Huzhou, avançou a Xinhua, agência de notícia oficial do governo chinês. Ficam ainda privados de direitos políticos e as suas propriedades serão expropriadas.



Segundo o jornal espanhol ABC, os dois homens queriam roubar os hóspedes de uma pensão na China. Acabaram a matar as quatro pessoas que lá se encontravam, no dia 29 de Novembro de 1995. Uma das vítimas foi um rapaz de 13 anos.



Liu e Wang conseguiram escapar e fazer uma vida normal durante 20 anos. O jornal The Guardian indica que as autoridades mantiveram o caso em aberto por não conseguir encontrar ligações entre vítimas e suspeitos do crime.



Liu tornou-se um conhecido escritor e inspirou-se para um dos seus romances, O Segredo de Culpa (em tradução livre) no crime que cometeu. O livro foi publicado em 2010. No prefácio a essa obra, revelou a intenção sobre o próximo livro: "escrever acerca de uma bonita romancista que matou muita gente sem ter sido apanhada". Chamar-se-ia A Bonita Escritora que Matou.

Em 2017, uma análise de ADN determinou que Liu e Wang eram os principais suspeitos do crime que ficara por resolver. De acordo com o ABC, quando a polícia chegou a casa de Liu, o escritor recebeu-os com uma frase: "Estive todo este tempo à vossa espera".