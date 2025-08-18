Trump prevê “grande dia na Casa Branca” com visita de Zelensky e líderes europeus

Líderes europeus deverão chegar à Casa Branca às 17h00, uma hora depois haverá uma saudação e posteriormente uma reunião bilateral entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhou que esta segunda-feira será “um grande dia na Casa Branca”, com a visita do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que chega a Washington acompanhado de um grupo de líderes europeus aliados.



Trump encontra-se com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca (AP Photo/Jae C. Hong

“Nunca cá tivemos tantos líderes europeus ao mesmo tempo, é uma grande honra”, escreveu Trump na sua rede social, Truth Social, salientando que resta agora saber “quais serão os resultados” desta reunião sem precedentes.

O governo Trump espera que os líderes europeus cheguem à Casa Branca às 12h00 locais (17h00 de Lisboa), uma hora depois haverá uma saudação e posteriormente uma reunião bilateral entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos.

Em seguida, pelas 14h15 locais (19h15 de Lisboa), Trump receberá os chefes de Estado e de Governo europeus, antes de uma foto de família e de uma reunião multilateral agendada para as 15h00 locais (20h00 de Lisboa).

Zelensky estará na capital federal norte-americana com os presidentes francês, Emmanuel Macron, finlandês, Alexander Stubb, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os chefes dos Governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico-Norte (NATO, na sigla em inglês), Mark Rutte, também participará na reunião.

Leia Também Trump pressiona Zelensky para ceder território antes de reunião na Casa Branca

A reunião desta segunda-feira segue-se à cimeira entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na sexta-feira, no Alasca, e cujo resultado ficou aquém do principal ponto da agenda de Trump: a obtenção da concordância russa com um cessar-fogo na Ucrânia, invadida pelo país vizinho a 24 de fevereiro de 2022.

Zelensky disse esta segunda-feira que espera abordar com Trump “questões fundamentais” para tentar alcançar “uma paz digna e uma verdadeira segurança” no terreno, tendo em conta que “a máquina de guerra russa continua a destruir vidas, apesar de tudo”.

O líder ucraniano referia-se aos ataques russos realizados hoje de madrugada, que causaram 10 mortos e duas dezenas de feridos em Kharkiv (leste) e Zaporijia (sul).

Após a cimeira do Alasca, que não produziu resultados tangíveis, Trump voltou a mudar de posição, ao deixar de exigir a Putin um cessar-fogo imediato e passar a defender a negociação direta de um acordo de paz.

Trump também sugeriu nas últimas horas que Zelensky pode pôr fim ao conflito “quase imediatamente” se aceitar um acordo desistindo tanto da adesão da Ucrânia à NATO como da recuperação da península da Crimeia, ilegalmente anexada pela Rússia em 2014.