Reunião entre Trump e Putin terminou. Trump afirma que foi "produtiva", mas não dá detalhes

A reunião que juntou Donald Trump e Valdimir Putin no Alasca já terminou. Na conferência de imprensa que juntou os dois líderes o presidente russo começou por afirmar que foi bom encontrar-se com o seu “vizinho”.



Trump e Putin reúnem-se para discutir temas bilaterais e internacionais AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

"A situação na Ucrânia tem a ver com ameaças fundamentais à nossa segurança", garantiu Putin que partilhou também que tem mantido uma forte relação com os Estados Unidos, falando várias vezes com Trump e o seu enviado especial.

O presidente russo confirmou ainda uma tese que Trump tem referido várias vezes, considerando que "muito provavelmente" se Trump fosse o presidente dos Estados Unidos a invasão à Ucrânia não teria começado.

Por sua vez Trump começou por afirmar que assim que a conferência acabar vai ligar aos líderes da NATO e ao presidente Ucrânia, Vlodymyr Zelensky. O republicano não avançou muitos detalhes sobre os resultados da reunião, mas garantiu que foi "muito produtiva": "Concordámos com muitas coisas".

Sobre o que todos queríamos ouvir os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, nada específico foi avançado.

O enviado russo Kirill Dmitriev já tinha afirmado, à agência de notícias estatal russa Interfax, que a reunião foi “excelente”.

O presidente norte-americano e o seu homólogo russo estiveram reunidos durante cerca de três horas, naquela que foi a primeira cimeira entre os dois países nos últimos quatro anos.