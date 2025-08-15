Reunião entre Trump e Putin terminou. Trump afirma que foi "produtiva", mas não dá detalhes

O presidente norte-americano e o seu homólogo russo estiveram reunidos durante cerca de três horas.
A reunião que juntou Donald Trump e Valdimir Putin no Alasca
já terminou. Na conferência de imprensa que juntou os dois líderes o presidente
russo começou por afirmar que foi bom encontrar-se com o seu “vizinho”.
Trump e Putin reúnem-se para discutir temas bilaterais e internacionaisAP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File
"A situação na Ucrânia tem a ver com ameaças
fundamentais à nossa segurança", garantiu Putin que partilhou também
que tem mantido uma forte relação com os Estados Unidos, falando várias vezes
com Trump e o seu enviado especial.
O presidente russo confirmou ainda uma tese que Trump tem
referido várias vezes, considerando que "muito provavelmente" se
Trump fosse o presidente dos Estados Unidos a invasão à Ucrânia não teria
começado.
Por sua vez Trump começou por afirmar que assim que a
conferência acabar vai ligar aos líderes da NATO e ao presidente Ucrânia,
Vlodymyr Zelensky. O republicano não avançou muitos detalhes sobre os
resultados da reunião, mas garantiu que foi "muito produtiva":
"Concordámos com muitas coisas".
Sobre o que todos queríamos ouvir os presidentes da Rússia e
dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, nada específico foi avançado.
O enviado russo Kirill Dmitriev já tinha afirmado, à agência
de notícias estatal russa Interfax, que a reunião foi “excelente”.
O presidente norte-americano e o seu homólogo russo
estiveram reunidos durante cerca de três horas, naquela que foi a primeira
cimeira entre os dois países nos últimos quatro anos.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".